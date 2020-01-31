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防武漢肺炎！疫情若升溫⋯台鐵：旅客未戴口罩將拒載

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▲▼春節七天連假即將展開，傍晚時分台鐵台北車站漸漸湧現返鄉人潮。。（圖／記者湯興漢攝）

▲武漢肺炎疫情若升溫，台鐵表示旅客未戴口罩將拒載。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

配合台中燈會活動，交通部台鐵局將於2月8日（星期六）至2月23日（星期日）活動期間，加開自強號及區間（快）車合計192班，並增停后里站自強號及莒光號列車共82班。另外台鐵亦以廣播宣導；車站配置口罩、乾洗手、體溫計；消毒等方式，防堵武漢肺炎。

台鐵局表示，若未來疫情持續升溫，台鐵局將配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，公告旅客須戴口罩乘車，如拒絕相關勸導，得依旅客運送契約拒絕運送。高鐵公司則強調，一切依照中央指揮中心頒布命令執行，目前僅強制要求第一線人員配戴口罩。

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▲台中燈會光影公園。（圖／翻攝自《台中觀光旅遊網》）

▲台中燈會光影公園。（圖／翻攝自《台中觀光旅遊網》）

▲▼加開班次。（圖／台鐵提供）

▲加開班次。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，為便利民眾搭車前往后里站參加2020臺中燈會活動，后里站提供悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等電子票證服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省回程排隊購票時間。加開列次可參考台鐵官網。

另為防止武漢肺炎疫情持續擴散，台鐵局自小年夜（1/23）提出防疫因應對策，今(1/31)日針對三大面向提出升級版措施，包括利用廣播系統、LED加強衛教宣導，在車站配置口罩、乾洗手液及體溫計，車廂每月4次全面消毒。

台鐵局針對車站及列車全面性消毒清潔，包括列車每日皆以漂白水稀釋擦拭旅客會碰觸的配件、地板、扶手、窗戶、廁所等，每月4次以迪森藥劑及漂白水全面消毒車廂，如有疑似患者搭乘列車，即再次對該列車全面消毒清潔，空調也比照SARS期間，將車廂空調溫度調整至21至23度間。

▲▼台鐵消毒作業。（圖／台鐵提供）

▲台鐵消毒作業。（圖／台鐵提供）

車站清潔消毒人員亦需穿戴個人防護裝備，如手套、口罩、隔離衣或防水圍裙、視需要使用護目鏡或面罩，每日至少一次用漂白水稀釋或以消毒液對站體設施進行消毒工作，並以售票大廳及月台候車椅、自動售票機、售票窗口、電扶梯、洗手間、樓梯扶手及各式觸摸式設備等處為重點。

台鐵局亦供給口罩、額溫槍及耳溫槍等防疫物資，確實督導及要求各段一線值勤人員，務必戴口罩，上班前施行健康管理量測體溫，如發燒超過38°C，並經醫療、衛生單位確認並發出通知書，立即依規定停止上班，辦公場所立即予以消毒，相關同仁應檢查追蹤。

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