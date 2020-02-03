浙江溫州半封城　樂清市副市長陳微燕抗疫失責遭處分

▲溫州2月2日半封城後，目前現場街景情況。（圖／讀者提供，下同。）

大陸中心／台北報導

浙江省溫州市已確診武漢肺炎病患達265例，成為大陸第二大疫區，當局在發布「半封城」的管制措施之外，也對樂清市副市長陳微燕等3名領導幹部予以免職或給予警告處分。樂清市為浙江省下轄，由溫州地級市代管。

根據《浙江日報》報導，樂清市疾病控制中心沒有嚴格落實省疫情防控工作領導小組《關於加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情社區防控工作的緊急通知》要求，未對確診病例密切接觸者資料進行認真審核，致使相關人員漏排；未對鄉鎮（街道）上報的密切接觸者排查資料進行系統登記，致使資料漏報；未將感染7人的聚集性疫情及時上報，致使疫情防控出現漏洞；由此，對疫情防控工作造成不良後果。

報導指出，對於上述問題，樂清市衛生和健康局黨委委員、市疾病控制中心主任倪成劍負有直接責任，受到免職處理；市衛生和健康局黨委書記、局長謝明榮，負有主要領導責任，受到免職處理；樂清市分管副市長、市疫情防控領導小組副組長兼辦公室主任陳微燕，負有領導責任，受到黨內嚴重警告處分。

浙江溫州市當局宣布，2日起嚴格控制居民出行，且全市每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員出門採購生活物資，其他人員除了生病就醫、疫情防控工作需要，或是在保障公共事業運行、群眾生活及其他涉及重要國計民生的相關企業上班外，原則上不要外出。

另據溫州市衛健委網站資料顯示，2月2日0-24時，溫州市報告新增新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例26例，新增出院病例5例。其中新增確診病例中，鹿城區3例、龍灣區1例、洞頭區1例、浙南產業集聚區1例、樂清市9例、里安市3例、永嘉縣4例、文成縣1例、平陽縣3例；新增出院病例中樂清市4例、永嘉縣1例。

至2月2日24時，溫州市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例291例，重症病例19例，累計出院15例。其中：確診病例中，鹿城區44例、龍灣區13例、甌海區21例、洞頭區4例、浙南產業集聚區1例、樂清市84例、里安市54例、永嘉縣29例、文成縣3例、平陽縣19例、泰順縣4例、蒼南縣7例、龍港市8例；重症病例中，樂清市8例、永嘉縣5例、甌海區2例、平陽縣1例、文成縣1例、泰順縣1例、龍港市1例。出院病例中，鹿城區1例、甌海區2例、樂清市5例、里安市4例、永嘉縣2例、平陽縣1例。