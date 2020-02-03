姑丈手機藏謎片…國小妹一看超好奇！奔學校找警衛討摸　他秒掏「夥伴」挨告

▲國小女學童對男女性事很好奇，竟尾隨警衛竟廁所討摸。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／高雄報導

國小警衛阿誠（化名）在值班期間都會陪同女學生小乃（化名）騎單車、玩手機，與女學生培養了一定情感，但沒想到，他卻趁機在學校殘障廁所內掏出生殖器給小乃撫摸。案經小乃導師通報，橋頭地院則依妨害性自主罪判阿誠8個月徒刑，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，且1年內須接受5場法治教育。

判決書指出，阿誠2017年11、12月間在高雄某國小擔任假日值班警衛，負責校園巡邏、學校大門進出管制等工作，而他經常利用值班期間陪同小乃騎單車、玩手機，與小乃培養了一定的熟識程度。

然而，同年12月23日，阿誠前往學校殘障廁所時，小乃卻尾隨在後，還主動要求想摸阿誠的生殖器。阿誠被這樣要求後，竟也沒拒絕，隨後就掏出小弟弟讓小乃撫摸。

事後，小乃姑姑察覺到小乃在學校跟陌生人互動情況有異，於是請導師協助觀察，經調閱監視器並詢問小乃後，才驚覺小乃遭到猥褻，嚇得趕緊報警。

不過，法官審理時，發現小乃是因為曾經在姑丈手機內看到性愛影片，覺得好奇，才主動要求想摸摸看。法官認為，阿誠是被動容許小乃觸摸生殖器，但並未有近一步觸碰小乃身體，且犯後態度良好，雙方也達成和解，因此從輕判他8個月徒刑，並宣告緩刑4年。全案可上訴。

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