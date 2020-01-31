影／基隆廟口夾娃娃機放口罩！「整盒580元」保夾　民眾怒：太不划算

記者郭世賢／基隆報導

武漢肺炎持續延燒，各地掀起了搶購口罩的風潮，造成口罩供不應求，到處缺貨，但基隆廟口夜市卻有夾娃娃機業者在機台中放置口罩供遊客夾取，有遊客花了20元卻夾不到，對比超商1個口罩只賣8元，讓遊客直呼，「超級不划算」。

▲基隆廟口夾娃娃機放口罩，整盒580元保夾。（圖／記者郭世賢翻攝）

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不過，面對全台口罩缺貨，卻有業者在機台內放置口罩，讓不少民眾相當不滿。對此，業者出面喊冤，自己剛好買到幾盒口罩，打算只要有客人前來夾娃娃，但沒戴口罩，就會免費提供，會放在機台內，純粹只是因為自己要回家休息，口罩沒地方放，才會突發奇想放在機台內。

▲另外一家業者機台內也放著散裝口罩，民眾花20元還夾不到，直呼「太不划算」。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，有記者直擊基隆廟口夜市，也見到另一家夾娃娃機可夾口罩，不同的是，該家機台內是夾整盒的，1盒中有50個口罩，還保證花580元就能夾得到，但對比超商1個賣8元，則是要多花上180元才能得到口罩，也讓人直呼不可思議。

面對此現象，衛生局表示，醫用口罩必須得在合法藥品販售商才能販售，因此會請稽查人員前往稽查，若是發現夾娃娃機機台內有口罩，但並非醫用，則會請廠商下架，或是要求廠商明確標示機台內口罩非醫用，以避免誤導民眾。

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