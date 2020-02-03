武漢肺炎疫情延後開學　全教產：應給「有薪」防疫照顧假

▲全教產籲：讓有12歲以下兒童家長請「有薪」防疫照顧假。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蔡欣娣／綜合報導

全國教育產業總工會今（3日）表示，因應武漢新型肺炎疫情延後開學，家長若不敢請「防疫照顧假」而把孩子送去安親班，若造成群聚感染，則在家防疫的美意恐喪失；故全教產呼籲政府應讓有12歲以下兒童的家長請「有薪」「防疫照顧假」。蘇貞昌院長說「孩子是寶」，不能有閃失，就讀公私立幼兒園的孩子一樣寶，全教產呼籲：公私立幼兒園應該享有同樣的照顧和保護。

部分私立高中職要求所有全體教師停課期間回校工作，全教產擔心此舉可能增加疫情擴散風險，故呼籲政府應讓公私立學校一致，避免安排全體教職員同時回校，若要商討校務，可考慮透過網路進行，以減低風險。

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礙於武漢肺炎疫情，高中職以下學校開學日延後至二月二十五日，全教產建議並呼籲政府應有以下配套措施：一、延後二週開學，應讓有12歲以下兒童的家長請有薪照顧假。二、公私立學校應該一致。三、開學後亦應配發口罩予國中小。四、學校行事曆應該通盤考量調整。

目前口罩由政府統一徵用、調度和分配，政府無償統一分配口罩給幼兒園，全教產呼籲政府，中小學開學之後也應該由政府配發口罩給學校學生及教職員工。全教產認為，防疫視同作戰，應該「料敵從寬、禦敵從嚴」，防疫中心應專業評估疫情情形，如果疫情短時間不會消退，是否考慮延後開學一個月，不要一改再改，一延再延，造成學校行政和教學安排的困擾。開學時間延後，學校行事曆應該通盤考量調整，有關學校行事、考試期程、課程進度和畢業典禮等等之調整，教育行政主管機關應該儘速召集相關單位和團體討論確定。