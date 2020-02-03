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武漢肺炎防疫！華航一口氣公布2/22前取消航班　退改票辦法一次看

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,空姐,出入境管理,停飛。（圖／記者周宸亘攝）

▲華航成立在官網成立「新型冠狀病毒資訊服務專區」，公布相關航班異動、退改票辦法。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／台北報導

因應武漢肺炎疫情影響，華航今（3）日上午在官網成立「新型冠狀病毒資訊服務專區」，一口氣公布到2月22日前的取消班機資訊，另外也製作12大QA解惑旅客對於行程異動的種種疑問。華航建議，旅客出發前可利用官網查詢航班最新動態。

華航先前已公布2波因武漢肺炎疫情影響的航班異動，在1月31日至2月10日取消共5個來回（10班），取消航班有：台北（桃園）-北京1個來回（2班）、台北（桃園）-徐州1個來回（2班）、台北（桃園）-南京1個來回（2班）、台北（桃園）-上海（浦東）1個來回（2班）、高雄-北京1個來回（2班）。

請繼續往下閱讀...

▲桃園機場、出入境、航廈、機場、旅行、航空、機票、出國、旅遊。（圖／記者陳凱力攝）

▲華航建議旅客出發前，多利用官網查詢航班最新動態。（圖／記者陳凱力攝）

華航今日也成立專區，一口氣公布到2月22日前的航班異動。華航表示，將協助旅客簽轉至其他航班，但武漢疫情期間航班時刻多所異動，最新航班異動資訊及旅客退改票相關規定，請旅客多利用華航企業網站、下載Mobile APP查詢即時資訊。

一般旅客 FAQ
1.請問班機是否取消或延遲？
請持續關注華航官網班機異動：https://calec.china-airlines.com/typhoon/flight_information.aspx?country=tw&locale=zh

2.我要取消航班，但電話無法撥進去，還可透過那些方式與華航客服聯繫？
因本公司客服電話進線量大，請您耐心等候，亦可利用 email客服的方式，華航客服將回覆您。

3.我的航班受到取消或延遲，我要退票，要如何辦理？有免扣退票手續費嗎？
請關注本公司官網旅客須知與航班訊息：https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/news/travel-advisory?travelAlert

退票專區：https://www.china-airlines.com/tw/zh/booking/manage-booking/refund

4.我可以打電話退票嗎？可辦理的期限為何？
退票可透過華航官網或親臨華航櫃檯於 2020/03/31前辦理，如果您是透過旅行社買票，請洽原購票旅行社辦理

5.我要如何索取班機取消證明／班機延誤證明？
請至以下專區申請：https://calec.china-airlines.com/FlightStatus/arrivals_departures.aspx

6.因為華航班機取消，我後續的他航機票的航班接不上，請問要如何處理？他航機票改票手續費， 要如何申請賠償？
疫情為航空公司無法控制之事由，因疫情導致班機取消以至於轉接他航班機接不上，及他航機票改票手續費等，本公司無法提供賠償。

7.我是持他航本票（內含CI/AE行程），該如何處理？
因疫情屬航空公司無法控制之事由，請洽各原開票航空公司處理。

8.因為更改行程產生的住宿及交通費用（包含先購買他航機票成行），是否應該由華航賠償？
因疫情屬航空公司無法控制之事由, 不在航空公司責任範圍。

9.華航班機取消，有任何補償嗎？
因疫情因素屬航空公司無法控制之事由，不在航空公司責任範圍。

請關注華航官網旅客須知與航班訊息：https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/news/travel-advisory?travelAlert

10.我有訂特殊服務（例如: 預購行李, 青少年通關服務…..），請問要如何處理？
如因班機取消，預購行李等特殊服務產生之退票（EMDA）手續費亦免扣。

11.那些情況下，可以免除未登機費？
訂妥華航/華信航班涉及大陸及香港，且因疑似感染肺炎或呼吸系統相關症狀於機場被拒登機者。

12.我是持會員酬賓機票，現在班機取消要怎麼辦？
請聯繫客服中心或各地分公司, 我們將協助您辦理退票且不收手續費。

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