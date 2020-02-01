開市迎財神！彰化哥燒金紙「手殘悲劇了」　網笑要發了：誠意300%

▲ 開工燒金紙迎財神 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

農曆正月初四是迎財神的開工日，各公司行號幾乎都會拜拜討個吉利。不過一名彰化男網友就在燒金紙時意外手殘，不慎把手中剛收到熱騰騰的貨款丟進去一起燒了，事後後悔跪求「還有救嗎？」而網友們則是忍不住笑翻表示「毀損國幣」、「誠意十足」。

「財神爺收現金嗎？」一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，他表示日前開市拜拜、在燒金紙的同時，客戶剛好拿錢給他，他又趕著拿東西給對方，一個不小心就順手把手上的現金和金紙投入一起燒了！

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原PO回過神來後，才發現1100元的鈔票已經毀損了一大半，令他無言又無奈，詢問網友們這樣是否還有救。

▲ 不小心把現金也燒了......。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，網友們紛紛調侃他表示，「毀損國幣」、「財神爺：你給我廢紙幹嘛」、「誠意百分之三百」、「現場應該很香」、「誠意十足，要發了」。

其他網友則是建議他拿去台灣銀行「申請兌換汙破損新台幣」。根據《中央銀行法》規定，若餘留鈔票的面積有達到1/2，且簽章、號碼、文字及花紋仍可辨認，將視細節照全額或是半額收兌。若毀損鈔票無法依照肉眼辨別真偽，則需先移送給相關單位鑑定化驗，憑證明核兌。

隨後原PO也表示，比起走程序兌換鈔票，他更想把這2張現金裱框起來，「時時刻刻提醒我那一次手殘......。」

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