另類感謝　2020桃園優良外籍移工選拔活動報名開始

記者楊淑媛／桃園報導

想要謝謝家裡的看護移工「伊亞」，對家人的照護嗎？快來幫她報名優良外籍移工選拔活動。桃園市政府勞動局指出，「2020年度桃園市優良外籍移工選拔活動」即日起開跑迄2月27日截止，凡於桃園市內實際從事工作滿一年以上，且合於就業服務法之外籍移工，均可經由雇主、各國駐臺辦事處、民間服務團體等相關單位推薦參加（圖／市府資料照）。



勞動局外勞事務科科長陳秋媚指出，桃園市是我國外籍移工最多的城市，至2019年12月底止，外籍移工人數已達11萬6千餘人。外籍移工對於桃園市產業發展及社會福利具有不可抹滅之貢獻，為肯定移工朋友的付出，並表揚表現傑出者，桃園市政府將辦理優良外籍移工選拔活動，期盼藉由光榮、隆重的典禮儀式，表達對於優良外籍移工朋友們的感謝，也使該獎項受到桃園市雇主及移工的重視。

「2020年度桃園市優良外籍移工選拔活動」自即日起開跑，凡於桃園市內實際從事工作滿一年以上，且合於就業服務法之外籍移工均可經由雇主、各國駐臺辦事處、民間服務團體等相關單位推薦參加。本選拔活動分為「產業組」與「社福組(包含:家庭看護工、機構看護工)」，預計從各組中篩選出5名優良外籍移工，除以公開方式表揚外，每人可獲得新臺幣3,600元禮券。

選拔活動自即日起開始報名，至2月27日截止，各項報名相關資料請至桃園市政府勞動局官方網頁最新消息下載： https://lhrb.tycg.gov.tw/ 。報名方式：一律採郵寄報名，並以掛號方式寄送至：330桃園市桃園區縣府路1號4樓「優良外籍移工選拔工作小組收」。

▇優良外籍移工選拔工作小組專線：03-3322101#6821

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