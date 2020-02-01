台南新增第3例境外移入登革熱及第1例屈公病　請民眾加強清孳

▲台南新增第3例境外移入登革熱及第1例屈公病，台南市衛生局請民眾加強清孳積水容器等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市於1月31日各新增1例境外移入登革熱及屈公病之病例，截至目前台南市境外移入登革熱病例數累計3例，屈公病為1例，台南市衛生局請民眾加強清孳。

第3例境外移入登革熱為永康區鹽行里20餘歲男性，於2019年10月28日至2020年1月29日期間，被派駐菲律賓工作。於1月24日開始出現發燒、頭痛等症狀，於菲律賓當地診所就醫，服藥後並未改善仍持續出現眼窩痛、肌肉關節痛等症狀，返台入境時無發燒，直接至北榮桃園分院急診，告知相關旅遊史，醫院給予NS1快篩為陽性，1月31日疾病管制署綜合研判陽性（NS1陽性、IgM陽性、IgG陰性、PCR陰性），目前住院治療中。因病人未進入社區，故不需進行戶內戶外化學防治作業，但會加強居住地及活動地環境孳生源清除。

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另第1例境外移入屈公病為東區龍山里30餘歲男性，外籍人士，於2020年1月23日至1月29日至馬來西亞旅遊，返台入境時有發燒，機場給予NS1快篩陰性，隨後回台南診所就醫。1月31日疾病管制署綜合研判陽性（NS1陰性、IgM陰性、IgG陰性、屈公病PCR陽性）。自入境日起，病人配合居家隔離且請假在家沒有上班，主要活動範圍於住家，登防中心已經在1月29日進行住家孳清及壓罐化學防治；預計於2月2日進行居住地戶內外環境化學防治及加強孳清。



屈公病的症狀是突然發燒、皮疹、關節疼痛或關節炎，其中特別是手腳的小關節、手腕和腳踝，在關節活動時會有嚴重疼痛感覺，約1成患者會出現慢性關節疼痛，其他症狀包括頭痛、結膜充血、輕微畏光、淋巴結腫大、腸胃不適、出血徵象等，如有明顯關節疼痛時，千萬勿輕忽，請立即就醫。

因屈公病、登革熱及茲卡病毒感染症傳播的病媒蚊都是埃及斑蚊及白線斑蚊，請民眾加強注意，清除積水容器杜絶病媒蚊孳生及做好防蚊措施，勿因天氣轉涼即輕忽，另請醫療院所醫師，加強TOCC詢問，發現疑似病例時請立即通報，以能及早進行相關防治。

再次呼籲，民眾規劃至東南亞及南亞國家旅遊或探親，請出國前做好居家環境積水容器清除及倒置，出國活動時做好防蚊自主管理，身體裸露部位塗抹衛生福利部核可的防蚊藥品，長時間在戶外活動時，建議穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬，返國後14日內，應密切留意自身健康情況。如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，讓衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。