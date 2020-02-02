台南安平港1男溺水亡！　死者身分待查身上有刺青

▲台南市消防局據報在安平港北堤綠色燈塔消波塊發現有名溺水男子，經出動小艇將男子搶救上岸，惟已身亡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局2日上午9時30分獲報安平港北堤綠色燈塔外海域有人溺水，經出動安平消防分隊和特搜分隊人員前住救援，並會同海巡人員搜救，消防人員在北堤燈塔消波塊內發現有名溺水男子，經出動小艇將該名年約30多歲有刺青男子搶救上岸，惟已身亡，全案交由海巡人員調查處理中。

台南市消防局119勤務中心，2日上午9時30分許接獲民眾報案，民眾指出他徒步行經安平港北堤燈塔要前住燈塔釣魚時，在距岸約300公尺處，發現有人在北堤外消波塊間載浮載沈，疑是溺水，馬上報案請求搶救。

消防局馬上出動安平消防分隊和特搜分隊前往救援，海巡署岸巡人員據報也派員到場救援，搶救人員在北堤燈塔消波塊間，發現一名男性溺水者，由消防人員出動小艇下海將該男子搶救上岸，惟該名水男子已無生命徵象，明顯死亡。

據了解，這名男子年約30多歲，雙耳戴銀色耳環，前胸至腹部間和左小腿肚有刺青，穿著長袖深色上衣和長褲，死者身上沒有明顯外傷，身上無身分證明文件，海巡署岸巡人員除在附近清查有無死者相關交通工具外，將持續清查死者身分，並報請檢察官和法醫相驗，追查死者真正死因中。海巡人員呼籲如有與死者特徵相符的親友失蹤，請向海巡單位協助指認。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995