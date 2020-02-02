為失智者設計OLED照明裝置　3成大生獲金矽獎

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

三位有愛心的成大學生，做出一件金矽獎的銅牌作品；一群慈濟人的陪伴關懷，看見八千元獎金的慈善因緣！

2020年1月31日，位於臺南安平的安平記憶保養班，走進一位國立成功大學教授帶著三位成大學生的訪客，這四位成大師生的來訪，對臺南安平記憶保養班不僅不陌生而且感到無比親切，因為有一個好因緣，在安平記憶保養班的志工與成員協助下，讓成大師生能夠透過這個因緣進行設計與實驗，順利的以「基於失智者心智訓練及互動藝術之OLED照明裝置」作品，贏得旺宏基金會的金矽獎銅牌獎。

成大師生得獎後，再次造訪這個再熟悉不過的安平記憶保養班，是感恩之行、更是回饋之旅，三位得獎的學生將獎金八千元捐出，以表達他們的感恩與回饋之意。

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▲三位得獎的學生將獎金八千元捐出，以表達他們的感恩與回饋之意。

成大團隊得獎的作品是以使用簡單的互動式裝置，來進行年長者認知能力的評估。並且使用人工智慧演算法，藉由年長者的遊戲表現，推斷其認知能力是否衰退。

與傳統基於量表之失智症評估方式(MMSE)相比，該作品可簡化測驗的流程，藉著遊戲化的過程，也能提升年長者參與測驗的意願。





▲成大團隊得獎的作品是以使用簡單的互動式裝置，來進行年長者認知能力的評估。

該作品還使用了與日光光譜相近之OLED作為照明燈源，使年長者在測驗過程中不會感到眼睛不適。因為製作用心且實用，使得該作品獲得2019年第十九屆旺宏金矽獎銅牌！

2020年1月31日，得獎的成大電機系學生在成大教授林志隆帶領下，前往安平記憶保養班將獎金8000元回饋慈濟，由大林醫院失智症中心曹汶龍主任與慈濟志工劉銘正師兄代表接受。



▲讓長者安心、讓家屬放心的臺南長者關懷機構－安平記憶保養班，在這裡，有著志工貼心的照顧、慈濟大林醫院的用心守護。

讓長者安心、讓家屬放心的臺南長者關懷機構－安平記憶保養班，在這裡，因為志工貼心的照顧、慈濟大林醫院的用心守護，不僅讓長者充滿歡喜與法喜，更有好因緣，成就臺南成功大學師生透過安平記憶保養班運作機制的協助，讓成大設計團隊獲得為失智症長者設計熱感應家庭照護系統的得獎殊榮，善的接引來自用心、愛的回饋看見善心，在慈濟臺南安平記憶保養班，看見慈善好因緣！