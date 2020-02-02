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遭人噴精液！動漫祭coser怕到「立刻擦乾淨」忘留證據　主辦方：難揪兇手

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台北動漫節開幕（圖／記者樓菀玲攝）

▲動漫展人多要注意安全。與本文無關。（示意圖／記者樓菀玲攝）

記者黃可昀／綜合報導

台北花博爭豔館2月1日至2月2日舉辦「開拓動漫祭FF35」，吸引大量動漫迷到場參與，不過，竟然有不肖人士混入其中，朝coser的臀部噴射精液，受害者在主辦方的協助下立刻報警，但場內沒有監視器，精液也在第一時間就被擦去，要找到兇手恐怕很困難。

▲▼動漫祭coser被噴精液。（圖／翻攝自受害coser臉書）

請繼續往下閱讀...

▲當下覺得害怕又噁心，趕快把體液擦乾淨。（圖／翻攝自受害coser臉書）

受害的coser在動漫社團表示，當時他在逛攤位的時候「屁股突然感到一股熱熱的感覺」，伸手去摸才發現濕濕的，聞了一下確認是精液的味道，於是趕快找學長一起向主辦方反應，「當下只覺得很噁心，趕緊清理乾淨噴酒精」，所以衣物只殘留些許污漬，大部分髒污都被他擦掉了，沒辦法透過體液DNA找到兇手。

當下他清潔完畢後只能回到攤位上休息，但內心仍餘悸猶存，久久不能平復，於是決定PO文提醒大家，到動漫展得注意自身安全，畢竟兇手到現在都還沒抓到。

貼文一出引發網友廣大討論，「遇到這種事情真的不應該當場立即消毒清理，而且場內沒有監視器也太誇張了吧」、「太誇張了，不過有個小建議，你當下發生這情況就直接換下衣服保留證據，等DNA採樣完才能清除（遇到性侵也是走這流程）。」

原PO貼文的出發點是提醒大眾，預防下個受害者出現，有些人卻在留言處檢討被害者，甚至當作玩笑話看待，引起網友們公憤，「檢討被害者跟開玩笑是什麼心態，自以為好笑嗎」、「某些人就只會抱著開玩笑和嘲弄的心態來留言，還順便檢討被害人，有夠沒水準ㄏㄏ」、「怎麼警惕文變成一堆不正經的留言，拿人開玩笑很好玩嗎？二次傷害都不懂是不是，台灣教育真的很缺『德』字。」

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