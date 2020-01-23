　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴品妤Cosplay照大公開！挑戰「你畫我猜」…《辛普森》變鴨嘴獸泰瑞

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

◎採訪：ETtoday筋斗雲小編群

◎攝影：徐斌慎、黃國霖

記者袁茵／台北報導

2020投入立委選戰的年輕世代輩出，一些以往大家印象中「非典型」的政治人物開始冒出頭，立委當選人賴品妤以黑馬之姿勝過政壇老將李永萍，成為本屆國會中最年輕的立委。《ETtoday新聞雲》回顧她擔任「政面對決誰來挑戰」節目嘉賓時，分享自己的Cosplay照片，以及和小編們挑戰「你畫我猜」遊戲，讓現場人員哈哈大笑，氣氛十分歡樂。

賴品妤過去擔任過無黨籍立委林昶佐的助理，前陣子接受民進黨徵召，參選新北市第12選區立委，並且順利當選，成為本屆立院最年輕的立委。除了上述廣為人知的身份之外，她其實還有另一個身分，也就是Coser「總一」，時常在臉書上傳角色扮演的照片，吸引了超過萬名網友按讚。

▲▼「政面對決誰來挑戰」邀請民進黨立委候選人賴品妤。（圖／ETtoday攝影中心）

賴品妤與小編分享了自己的Cosplay照片，其中包括她個人臉書大頭貼的角色，也就是中國大陸作家「墨香銅臭」所寫的原創耽美玄幻小說《魔道祖師》主角魏無羨，以及與魏無羨一同長大的江澄。賴品妤提到，她受到朋友的推薦，才看了《魔道祖師》小說，不然她以前也不太看古裝小說。由於《魔道祖師》這部小說還有出漫畫、動畫，使賴品妤在事後還推薦小編，除了看漫畫之外，一定要看過原著小說。

隨後賴品妤也分享了遊戲《陰陽師》裡面的角色八百比丘尼，綁著雙馬尾、穿著藍白相間衣服的她，身邊還有御靈鳳凰，加上湖水倒映著一旁景色，畫面美得令人驚艷。而賴品妤扮演八百比丘尼的其他照片，也曾經登上各大新聞版面，由於她側躺在日本和室的走廊上，微微露出事業線，吸引了不少男性網友關注。

▲▼「政面對決誰來挑戰」邀請民進黨立委候選人賴品妤。（圖／ETtoday攝影中心）

接著節目進入遊戲環節，規則為小編團兩人一組，賴品妤自己一人一組，要畫出主考官給的題目，並且由一名工作人員猜答案。遊戲一開始出現了日本動畫《我們這一家》題目，賴品妤笑稱，自己畫了一個「花媽」總統府秘書長陳菊，隨後在《鬼娃恰吉》題目中畫了台北市議員王世堅，還貼心向王世堅喊話「世堅哥加油！」

原本小編幾乎一路領先，但到了遊戲後半段，賴品妤開始急起直追，甚至連加分題都快速畫出來，成為「政面對絕誰來挑戰」節目中，第一位贏過小編團的來賓；而兩位小編也願賭服輸接受懲罰，戴上由小編團自己繪製的「Q版尤達面具」。

▲▼「政面對決誰來挑戰」邀請民進黨立委候選人賴品妤。（圖／ETtoday攝影中心）

然而「Q版尤達面具」被工作人員笑稱像蔡英文、蘇貞昌，因此小編也順勢詢問賴品妤像不像？要不要模仿看看蔡英文、蘇貞昌？賴品妤也立刻說出蘇貞昌最令人印象深刻的口號「衝衝衝！」以及模仿蔡英文講話速度較慢的說話方式，逗得現場人員哈哈大笑。

關於「政面對決誰來挑戰」，前身為「重陽路72號」，近來重新開張，未來持續發出戰帖，歡迎政壇新星報名挑戰，來跟「ETtoday筋斗雲」的小編群來一場正面對決。

▲▼「政面對決誰來挑戰」邀請民進黨立委候選人賴品妤。（圖／ETtoday攝影中心）

▲▼「政面對決誰來挑戰」邀請民進黨立委候選人賴品妤。（圖／ETtoday攝影中心）

▲▼「政面對決誰來挑戰」邀請民進黨立委候選人賴品妤。（圖／ETtoday攝影中心）

▲▼「政面對決誰來挑戰」邀請民進黨立委候選人賴品妤。（圖／ETtoday攝影中心）

▲▼「政面對決誰來挑戰」邀請民進黨立委候選人賴品妤。（圖／ETtoday攝影中心）

ET快訊
看曾之喬愛上別人！　辰亦儒6年前MV女主角是她⋯親吻甜照被挖
辰亦儒許願40歲結婚成真！2年前抗母命不娶曾之喬
武漢肺炎擴大！　只剩4省還沒失守
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

游錫堃訪民眾黨！柯文哲對「藍白拖打蟑螂」這樣解釋

未來與民眾黨合作？　游錫堃：尊重民進黨團的指示

需要戴N95口罩？怎區分流感、武漢肺炎？陳其邁與2專家「防疫Q＆A」解惑

賴品妤Cosplay照大公開！挑戰「你畫我猜」…《辛普森》變鴨嘴獸泰瑞

WHO將台灣確診案例列在中國　外交部要求更正：政治凌駕2300萬人權

蔡其昌除夕起連三天發「幸福小紅包」　時間、地點一次看

蔣萬安秒答「不理性」英文！被問原因這下尷尬了

快訊／武漢封城！蘇貞昌指示防疫升級「二級開設」：請國人勿恐慌

影／總統來拜年！蔡英文：不管電視看哪台...記得我們都還是一家人

防疫醫護人員日夜堅守崗位　陳建仁：感謝犧牲春節假期

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

大亨搶「金錢豹酒店小姐」 慘遭竹聯堂主報復命喪街頭

神之廣告曲「後漏88」掀翻唱潮 超Chill旋律...網：唱出女性心聲

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」　高市證實：研判流感，已出境

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼星諠！　夜市摸臀笑稱：測彈性～

游錫堃訪民眾黨！柯文哲對「藍白拖打蟑螂」這樣解釋

未來與民眾黨合作？　游錫堃：尊重民進黨團的指示

需要戴N95口罩？怎區分流感、武漢肺炎？陳其邁與2專家「防疫Q＆A」解惑

賴品妤Cosplay照大公開！挑戰「你畫我猜」…《辛普森》變鴨嘴獸泰瑞

WHO將台灣確診案例列在中國　外交部要求更正：政治凌駕2300萬人權

蔡其昌除夕起連三天發「幸福小紅包」　時間、地點一次看

蔣萬安秒答「不理性」英文！被問原因這下尷尬了

快訊／武漢封城！蘇貞昌指示防疫升級「二級開設」：請國人勿恐慌

影／總統來拜年！蔡英文：不管電視看哪台...記得我們都還是一家人

防疫醫護人員日夜堅守崗位　陳建仁：感謝犧牲春節假期

「菜市場金馬獎」得主遊客也愛逛　華山市場排隊美食吸客

快訊／大樂透獎號出爐！小年夜加開9碼　100萬春節大紅包來了

兩度登《紅白》激烈歌舞又倒下！　「欅坂46」18歲平手友梨奈閃電退團

新春開運造型大公開　髮型師教你用韓式髮夾快速變換髮型

過年看片爽殺時間！2019年10大必看電影清單總整理　懸疑感人黑幫通通滿足

楊丞琳：小鬼是我的青春！　這4組情侶分手不交惡…對方永遠是「重要的人」

傳精品專櫃禁戴口罩！員工含淚接客「我們很怕」　101回應了

香港兩宗「高度疑似」病例　確診感染新型冠狀病毒肺炎

IZ*ONE宣布「2月中重啟活動」　Mnet聲明網看到拳頭硬：臉皮太厚了吧！

泳褲脫落「迷你鳥」見客！男星尷尬傻笑⋯閃避尺寸問題

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

政治熱門新聞

犧牲市府員工　柯文哲拆重慶高架

共機出海飛越巴士海峽　國防部：嚴密掌握

美CDC「武漢肺炎圖」將台列入中國

即／卡神楊蕙如現身！貼照片嗆邱毅

陳揮文：高市府告苦苓不會贏、意義不大

快訊／確診女台商是防疫員上機找出　蔡英文：目前已退燒

高市府提告　苦苓發文「休兵」掛免戰牌

王浩宇宣布「加入民進黨團運作」　網友朝聖神預言

命理師曝吳怡農命格！桃花還未開

美CDC「武漢肺炎疫情圖」將台灣列入中國...外交部交涉後更正了！

閃電戰拆中正橋　柯：先說抱歉保證很吵

全國最早國運籤出爐　下半年財運比去年好

ET民調／近5成民眾贊同監察權可制衡司法

沒人比大陸「中央政府」更關心台灣健康？外交部怒斥

更多熱門

相關新聞

防疫升級「二級開設」　蘇貞昌籲國人勿恐慌：有政府請安心！

防疫升級「二級開設」　蘇貞昌籲國人勿恐慌：有政府請安心！

因應武漢肺炎防疫，中央疫情指揮中心23日升級至二級開設。行政院長蘇貞昌稍早透過臉書喊話國人不需要恐慌，強調「有政府、請安心」。

總統來拜年！蔡英文：不管電視看哪台...記得我們都還是一家人

總統來拜年！蔡英文：不管電視看哪台...記得我們都還是一家人

微博瘋傳台灣防疫文宣　大陸網友喊羨慕

微博瘋傳台灣防疫文宣　大陸網友喊羨慕

美CDC「武漢肺炎疫情圖」將台灣列入中國...外交部交涉後更正了！

美CDC「武漢肺炎疫情圖」將台灣列入中國...外交部交涉後更正了！

討吉利！蔡英文、賴清德新春「發福袋」行程完整一次看

討吉利！蔡英文、賴清德新春「發福袋」行程完整一次看

關鍵字：

賴品妤蘇貞昌蔡英文CosplayCoser總一2020大選2020新北市立委

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／曾之喬宣布結婚：今天起也是陳太太囉

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

即／武漢疫情指揮部：公共運輸全面停駛

曾之喬、辰亦儒「交往10年」結婚了！　曝求婚細節逼哭她

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

發燒硬闖機場！父母大鬧3小時「丟下小孩飛走」

星宇航空開航　張國煒PO文惹哭網友

未成年小三貼臉不倫東出昌大！唐田英里佳3舉動毀清純

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

辰亦儒許願40歲結婚成真了！2年前違抗母命不娶曾之喬

武漢全面封鎖「市民連夜出城」！火車站大排長龍

辰亦儒愛了曾之喬9年！藏「4甜蜜共通點」

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

更多

最夯影音

更多
總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？
刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面