賴品妤Cosplay照大公開！挑戰「你畫我猜」…《辛普森》變鴨嘴獸泰瑞

<br>

◎採訪：ETtoday筋斗雲小編群

◎攝影：徐斌慎、黃國霖

記者袁茵／台北報導

2020投入立委選戰的年輕世代輩出，一些以往大家印象中「非典型」的政治人物開始冒出頭，立委當選人賴品妤以黑馬之姿勝過政壇老將李永萍，成為本屆國會中最年輕的立委。《ETtoday新聞雲》回顧她擔任「政面對決誰來挑戰」節目嘉賓時，分享自己的Cosplay照片，以及和小編們挑戰「你畫我猜」遊戲，讓現場人員哈哈大笑，氣氛十分歡樂。

賴品妤過去擔任過無黨籍立委林昶佐的助理，前陣子接受民進黨徵召，參選新北市第12選區立委，並且順利當選，成為本屆立院最年輕的立委。除了上述廣為人知的身份之外，她其實還有另一個身分，也就是Coser「總一」，時常在臉書上傳角色扮演的照片，吸引了超過萬名網友按讚。

賴品妤與小編分享了自己的Cosplay照片，其中包括她個人臉書大頭貼的角色，也就是中國大陸作家「墨香銅臭」所寫的原創耽美玄幻小說《魔道祖師》主角魏無羨，以及與魏無羨一同長大的江澄。賴品妤提到，她受到朋友的推薦，才看了《魔道祖師》小說，不然她以前也不太看古裝小說。由於《魔道祖師》這部小說還有出漫畫、動畫，使賴品妤在事後還推薦小編，除了看漫畫之外，一定要看過原著小說。

隨後賴品妤也分享了遊戲《陰陽師》裡面的角色八百比丘尼，綁著雙馬尾、穿著藍白相間衣服的她，身邊還有御靈鳳凰，加上湖水倒映著一旁景色，畫面美得令人驚艷。而賴品妤扮演八百比丘尼的其他照片，也曾經登上各大新聞版面，由於她側躺在日本和室的走廊上，微微露出事業線，吸引了不少男性網友關注。

接著節目進入遊戲環節，規則為小編團兩人一組，賴品妤自己一人一組，要畫出主考官給的題目，並且由一名工作人員猜答案。遊戲一開始出現了日本動畫《我們這一家》題目，賴品妤笑稱，自己畫了一個「花媽」總統府秘書長陳菊，隨後在《鬼娃恰吉》題目中畫了台北市議員王世堅，還貼心向王世堅喊話「世堅哥加油！」

原本小編幾乎一路領先，但到了遊戲後半段，賴品妤開始急起直追，甚至連加分題都快速畫出來，成為「政面對絕誰來挑戰」節目中，第一位贏過小編團的來賓；而兩位小編也願賭服輸接受懲罰，戴上由小編團自己繪製的「Q版尤達面具」。

然而「Q版尤達面具」被工作人員笑稱像蔡英文、蘇貞昌，因此小編也順勢詢問賴品妤像不像？要不要模仿看看蔡英文、蘇貞昌？賴品妤也立刻說出蘇貞昌最令人印象深刻的口號「衝衝衝！」以及模仿蔡英文講話速度較慢的說話方式，逗得現場人員哈哈大笑。

關於「政面對決誰來挑戰」，前身為「重陽路72號」，近來重新開張，未來持續發出戰帖，歡迎政壇新星報名挑戰，來跟「ETtoday筋斗雲」的小編群來一場正面對決。