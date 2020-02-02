禁飛令大轉彎害越南航空調度大亂　高雄今出發5航班嚴重延誤

▲越南航空受禁飛令大轉彎影響，導致航班延誤，正在調度運能復飛。（圖／資料照／記者彭懷玉攝）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎疫情全球延燒，越南昨（1）日一度宣布禁止中、港、澳、台航班入境，導致星宇航空飛往峴港航班當下滑回機坪，長榮航班更是原機返台，但晚間又突然大轉彎解禁台灣。受此影響，越南航空今（2）日在高雄航班調度大亂，有5航班嚴重延誤，民航局表示，越航正在積極調度班機回台載客，目前確定下午4點05分，VN581高雄-胡志明市班機會起飛，其餘仍在努力中。

根據越南航空公布的航班異動，2月2日台灣-越南共有VN571 / VN579 / VN581 / VN587 延誤，越南-台灣 VN572也會延誤。另外，2月1日 VN585 取消，旅客可改搭2月2日VN587航班前往河內。

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▲越南航空。（圖／翻攝自越南航空官網）

民航局空運組組長鄭堅中表示，因為昨天越南宣布禁飛，越航第一時間配合取消航班，但後來又宣布可恢復飛航，因此，越航正在積極調度運能，只要調度好，目前延誤中的航班就會陸續復飛。

根據最新收到的消息，目前越航VN581 高雄-胡志明航班，下午4點05分就會起飛，其他航班還在調整中，不過確切起飛或延誤時間，仍視運能調度狀況而定。