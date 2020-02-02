防範武漢肺炎！侯友宜視察娛樂業者防疫工作　籲加強自我健康防護

▲ 防範武漢肺炎！侯友宜視察娛樂業者防疫工作。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

武漢肺炎疫情嚴峻，適逢週末假日，新北市長侯友宜1日前往板橋秀泰影城及星聚點KTV等娛樂場所關心防疫措施，同時叮囑業者務必落實防疫工作，加強員工及民眾的自我健康防護。侯友宜表示，週末假日電影院、KTV及百貨公司等娛樂場所，較易有人潮聚集，因此防疫措施相當重要，市府要求業者從員工的自我健康管理到場所的環境衛生消毒工作，都要充分到位。

板橋秀泰影城業者指出，目前影廳內每6至8小時進行一次消毒，並要求所有員工上班前需測量體溫；星據點KTV業者則是於入口處配置酒精，強制民眾入場前噴灑雙手及測量體溫，且每隔一小時或在包廂客人離場後隨即整體消毒，同時針對麥克風加強清潔。

▲ KTV業者示範包廂內標準清潔措施。

侯友宜也特別關心業者在入口處消毒用品的配置，影廳或包廂內等密閉空間、座椅、樓梯扶手、電梯按鈕及大廳的清潔消毒，以及第一線工作人員是否配戴口罩。他更親自進KTV包廂內宣導自我健康管理的重要性，呼籲民眾勤洗手、前往密閉或擁擠空間時最好戴上口罩，若有身體不適就在家多休息。

此外，侯友宜也關心民眾購買口罩的情形，部分民眾表示，原先家中口罩的庫存，但為數不多；部分民眾則是抱怨，目前市面上仍舊買不到口罩。侯友宜表示，目前口罩皆由中央統一調配，新北市口罩供應短缺的情形，市府已向中央回報，大家都在全力備戰中，包括新北市口罩的生產工廠也已經加班趕製，請民眾不要恐慌，中央與地方政府會齊心協力防範武漢肺炎、整備充足的防疫物資。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 侯市長關心民眾購買口罩的情形並宣導自我健康管理觀念。