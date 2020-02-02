防範武漢肺炎！　台南衛生局：勤洗手、戴口罩、愛消毒、生病在家休息

▲台南市衛生局指出，武漢肺炎防疫基本防疫措施：勤洗手、戴口罩、愛消毒、生病在家休息，降低社區傳染病風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局2日指出，武漢肺炎台灣累計10例確診個案，目前無死亡個案，目前台灣尚無社區傳染，衛生局提醒民眾，最基本且最重要的防疫措施：勤洗手、戴口罩、愛消毒、生病在家休息，降低社區傳染病風險。

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根據衛福部疾管署嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）截至2月1日統計，中國大陸累計31省市區（不含港澳特別行政區）確診11827例個案，其中1795例重症，259例死亡，國際間累計143例確診，台灣累計10例確診個案（無死亡個案），目前台灣尚無社區傳染。

台南市衛生局指出，武漢肺炎感染源「2019-nCoV」為有套膜之RNA病毒，相關防疫措施類似流感等呼吸道傳染病，預防傳染病首重手部衛生，應確實執行洗手5步驟；戶外或公共場所無洗手台，請使用酒精性乾洗手液至少3c.c.塗抹於雙手搓揉，而且切記不揉眼鼻口；使用口罩目的係阻隔飛沫與病菌，健康民眾僅出入醫院、密閉公共場所或大眾運輸工具等環境才建議配戴，如有生病者務必配戴；消毒是公共場所、居家環境阻斷病毒、細菌傳播最好的方法，75％的酒精對於有套膜冠狀病毒是有消毒效果；另外，建請民眾請發揮公德心，生病請在家休息，請勿出入人口密集之公共場所或大眾運輸工具。

中央流行疫情指揮中心已將中國大陸流行地區判定，劃分為兩級：一級流行地區表示當地已出現明顯不易控制之社區傳播，目前湖北省已列為一級流行地區；二級流行地區表示懷疑當地已有社區傳播，有相關旅遊史應列入居家檢疫對象。並自2日起將廣東省列為二級流行地區，居住地在廣東之陸人則禁止入境；另小三通入境者，3日起一律居家檢疫14天。

台南市衛生局再次呼籲國人近期出入境中國，返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，撥打免付費防疫專線1922或本局防疫專線06-2880180諮詢並依指示戴上口罩，衛生局會安排後續就醫事宜，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚史（TOCC），以利及時診斷通報。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，請上衛生局資訊網瀏覽(https://health.tainan.gov.tw)。