政府口罩定6元…網友質疑「Costco不用2元，不懂？」　遭嗆：那就閉嘴

▲好市多有販售整盒的口罩，吸引民眾搶購。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）

網搜小組／鄺郁庭報導

政府日前統一徵購口罩販售，但起初馬上引起論戰，不少人認為平時一片2元不到的口罩，現在賣一片8元，政府根本想賺災難財。儘管之後降至6元，還是有民眾不理解。就有女網友整理問答集，給出簡單易懂的解釋，沒想到還是有人質疑「Costco口罩不用$2，政府定價$6，不懂？」結果馬上被嗆「不懂就閉嘴吧！」

本站日前曾報導《超商口罩1片6元挨轟！理智妹「關鍵7點Q＆A」一次說清楚 萬人讚爆瘋傳》，這名女網友1日在臉書提到，「這兩天大家針對口罩6元討論很多，不外乎就是口罩太貴了、官商勾結、為什麼要在超商賣、數量夠還限量？回覆幾位網民後，我還是忍不住做了幾張圖，供大家看看。」簡單為口罩定價、銷售方式問題給出解釋，貼文吸引4萬多人按讚分享，媒體也紛紛引用報導。

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儘管有這個解釋，卻還是有人發文「Costco口罩不用$2，政府定價$6，不懂？」文中表示質疑，說好市多要賺錢，又不是在做公益，也要物流、人員等費用，為什麽口罩可以賣不到2元一片，「政府説是用成本價（工廠成本$3，物流+超商$3）。Costco購入量大，可以壓低價格，但量也不可能比政府的大吧？難道Costco是賣次級品，所以可以比較便宜？實在不懂？」

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▲武漢肺炎導致口罩大缺貨。（示意圖／ETtoday記者攝）

看到貼文後，馬上有人直嗆，「不懂就閉嘴吧」、「零售價、批量價不會分嗎？平時、非常時期不會分嗎」、「你家轉角有Costco？走路就能買到Costco的口罩？不用辦卡就能買到3個2元的口罩嗎」、「哈哈我笑死，一杯手搖飲30起跳喝爽爽，然後有關安全的口罩6塊嫌貴」、「反正不管政府怎麼樣做都會有那群憤世嫉俗的人試圖帶風向……6元口罩不想買的話，不會自己去蓋間廠房買設備原料自己做自己用？」

不過貼文也吸引許多相同想法的人留言，認為政府就是在賺災難財，就有網友忍不住直呼，「什麼事都拿政治陰謀論來說嘴，又是無良，又是黑心的，真的很煩。自己把數量與人口算一算就知道如果你自己是政府官員的話，該怎麼做與選擇」，並說無論是藍的綠的白的，政府有做選擇與做事的話，都會是一樣的答案，「當然，最怕的是不作事不選擇，放任市場供不應求而價格狂飆。」這位網友最後整理出11個重點，一一回覆質疑給予答案：

還是要數字說話比較好，憑感覺亂罵不可取。

1. 以民眾囤積的心理，再怎麼多的口罩也是供不應求。如不管控，價格鐵定飛漲。以每個人都想要買個5盒口罩，每盒50片，以2000萬人口計，是500,000萬片=50億片@@ 1盒就好，也要10億片！

2. 聖嚴法師說的好，「想要」與「需要」是有差別的。

3. 中國口罩日產量是2000萬片，佔全球市佔率50%。全球總產量是每日4000萬片，如果有個神很壞心，把全球口罩的產出全數撥給台灣，不顧其他地區人類的死活，以10億片台灣人「想要」的口罩，很抱歉，請先等25天。

4. 這個時候，全球都在搶口罩，台灣是買不到承平時期進口的便宜口罩的。請注意，重點不是「便宜」的口罩進不到，而是根本無法進口買不到。

5. 以衛服部之前尚未釋出儲備口罩前，存量是4000萬片。台灣的日產量目前上限是400萬片。請注意，單位是「片」，不是「盒」。

▲現在人人出門必掛上口罩。（圖／記者徐斌慎攝）

6. 如果憑身分證每人一天發一個，以台灣2300萬人口，只能發2天。第三天就要開天窗。所以此法斷不可行。這真的與錢或經費無關，辦不到就是辦不到。

7. 不是人人都有Costco的會員，入會請先繳1350元年費。設點也少，即使加上其他量販店，據點還是不夠多。難不成要讓一堆人擠死量販店？想想量販店 vs 便利超商 的數量比例，就知道要避免人擠人搶口罩，搞不好還踩死人，就不能選擇量販店來釋出口罩。

8. 以一次讓民眾買1盒（30片或50片），或是一次3片。我選擇後者，因為這樣才能在有限的口罩數量中，讓10倍以上有需要的人可以有機會買到。政府的工作，是讓更多的人能買到「需要」的口罩。不患寡而患不均，古老的智慧是很有用的。讓民眾買量販盒裝口罩，我如果是決策者，現在這個市況絕不是正確的選擇。

9. 以最容易讓一般大眾「平均」且「方便」買到口罩的首選，除了四大超商，我目前想不出來。但是壞處是增加的物流費用與分售包裝的人工成本比較貴。總不能讓增加的物流車、油資、司機、分裝員工讀生等，全部免費當義工服務。拿單片零售去跟盒裝量販比價格，不是蘋果比蘋果、橘子比橘子。

10. 非疫情的承平供過於求時期，小7 2片裝是18元，平均每片9元；5片裝是39元，平均每片7.8元。現在是有疫情的「戰時」，政府為了讓盡可能多（as many as possible）「需要」口罩的民眾可以買得到，選擇了較貴的通路，也選擇了較貴的零售，每片賣6元，不能說便宜，但我認為合理。（註：請不要再吵先前的每片8元了，人家過年還要加班，加班要用倍數算的加班費，人工成本最貴。）

11. 請不要拿承平時期供過於求的情況來比較價格，更不用說還拿供過於求時期的量販價格來比。也請不要把一堆人對你的服務，雖然看不見，想成通通是免費的。

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