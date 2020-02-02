武漢返台失聯男現身！「入境沒填資料」駁假地址　不認識另名女子

記者邱中岳／台北報導

2名男女1月16日從武漢回來台灣，但入境時卻遭質疑填寫假地址以及聯繫電話，但2日上午1名男子主動到派出所報到說明，受訪時表示返台後已經進行居家自主隔離，而且身體目前為止也都沒有異狀，對於另名女子則表示不認識，同時強調「入境時並未填過任何資料」。

北市1名里長曾表示，「我們社區有2例從武漢入境的民眾，我們來好好關心他，結果讓我們真的很詫異的、非常憤怒的是，這2個人寫的都是假資料，而警方也不敢大意，追查之下2人電話都打不通，且到填寫的居住地點竟然是住商混合大樓，而該址就是失聯的馮姓男子的前公司。

▲馮姓男子遭指控留假地址、電話，2日上午出面反駁。（圖／記者邱中岳翻攝）

年約60歲的馮姓男子在2日上午到派出所說明，面對詢問表示，印象中當天入境時根本沒有填過任何資料，且跟另外一名女子根本也都不認識，他本身是台商，返台後也進行自主隔離，身體也並未出現病徵，而這個公司地址曾經在這裡上班過，但也早已離職多年。

馮姓男子表示，1日晚上聽到朋友反映，所以才決定2日一大早主動到派出所說明，從31日開始跟疾管局聯繫，2日凌晨也主動打給疾管局聯繫，疾管局也並未要找馮男了解狀況，今天決定出面自清，強調返台後都在家自我保護。

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