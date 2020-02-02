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網傳武漢殯儀館「24小時火化」　高大成：怕燒不完！應該2000人死亡

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網傳武漢殯儀館「24小時火化」　高大成：怕燒不完！應該2000人死亡。（圖／東森新聞）

▲人在日本的高大成越洋視訊接受訪問。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，根據今天（2日）上午8時15分最新統計，大陸確診人數達到1萬4411人，累計304人死亡。最近網路流傳一張武漢殯儀館的公告，指將24小時開放火化。對此，人在日本法醫高大成認為，如果24小時不停火化，那死亡人數可能上看2000人。他也提到日本很少人戴口罩，但口罩還是賣光的原因。

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根據網路流傳的公告，上頭寫「操辦喪事一率從簡。館自2020年1月25日10：00起，暫停遺體告別儀式等服務，僅提供遺體接運、遺體火化和骨灰寄存三項基本殯葬服務。遺體進館後按『短、平、快』原則辦理，提供24小時服務。來館家屬僅直系家屬，且能少則少，骨灰可預約領取。」

對此，人在日本的高大成越洋接受《東森新聞》訪問，他認為，大陸官方的死亡個數有問題，「搞不好是上千人（死亡），怕燒不完，我覺得應該在2000人（死亡）左右。」

▼網路流傳一張武漢殯儀館的公告。（圖／翻攝推特）

網傳武漢殯儀館「24小時火化」。（圖／翻攝推特）

在武漢專收肺炎死者的漢口殯儀館，裡頭有30台火化爐，還有20輛遺體運送車，依照估算，30台火化爐24小時運轉，一天可火化240到400具遺體。

高大成認為，過去在SARS期間，也會將幾具受感染遺體解剖作為研究，但這回大陸是採通通燒毀，「你最少要有一兩個解剖看看，到底是什麼造成死因。」

高大成人在日本，似乎沒明顯感受到武漢肺炎帶來的緊繃感，他說，日本很少人戴口罩，可是口罩還是賣光光，所以就表示都被大陸人搶光了。

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