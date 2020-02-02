被霸凌哭一個月「起床就失明」　她要受傷的人站出來：我不是好欺負的

▲林芳語至黎明高中演講。（圖／林芳語提供）

記者崔至雲／台北報導

活潑、大方、有自信，是外人第一次看到盲人林芳語的感受。成為盲人3年多的時間她從崩潰、低潮、冷靜，至今不僅走出失明傷痛，甚至將自己的因霸凌而失明的故事成為動力，在許多學校勇敢地說出來，她呼籲被霸凌的人，默不吭聲絕對不是最好的解決辦法，適時地站出來為自己發聲，告訴大家「我不是好欺負的！謠言止於智者！」

林芳語談到失明前所發生的一切她指出，大二時收養了一隻狗，但在飼養半年多，醫生診斷狗狗心臟不好，2個月後狗狗也因此離世，在她傷心難過時，網路校版上卻出現有人直指她的寵物是遭她「虐死」，甚至說每天都可以聽到寵物的慘叫聲。

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林芳語說，當時動保意識強大，同學看到這樣的言論在網路上出現時，開始眾說紛紜，甚至有人把她的課表、打工地點、住家地址等全部PO上網，準備肉搜她。林芳語除了面臨愛犬離世，更面對排山倒海來的不實的指控，這時的她向校方求助，希望校方能協助她將校版上不實的指控撤掉，不料，校方則說「學校愛狗人士很多，我們不能單方面幫你，除非你有辦法澄清你沒有虐狗」。

▲林芳語將自己的故事與大眾分享。（圖／林芳語提供）

完全求助無門的她決定自己寫訴狀書、上法院陳情，但一開始身邊的人都不知持，希望大事化小，小事化無，不要回應以及搭理就可以了。林芳語形容，當時就感覺全世界只剩她，學校同學也害怕扯到這攤混水，因此刻意疏離，每天雖然故作鎮定的上課，但是回家還是一直哭，就在有一次哭著入睡後，隔天一早起床她竟然發現眼前一片空白，什麼都看不到，經醫生檢查後診斷出她的眼睛因眼壓過高大等因素，患青光眼，視神經剩不到10%，近乎失明。

失明的她完全不知道怎麼辦，除了上學、打官司外，她還要南北奔波開刀治療眼睛。經過一年多的時間，她與當初PO文造謠她的人在調解庭上見面，但霸凌者卻說「我只想跟狗道歉，我賠你一包狗飼料」，對於造謠林芳語，毫無悔改之心。最終地方法院判決霸凌者被判處3月徒刑，可易科罰金。

▲林芳語（圖右）與姊姊。（圖／林芳語提供）

全部事情告一個段落後，霸凌言語雖然停止了，但是林芳語不時還是會遭受校方對她的冷言冷語，而從小立志當設計師的夢想也從此破滅，心情極度低潮，直到有一天她姐姐對她說，「你不要哭了，40歲後等我有工作、有小孩，願意把一顆眼睛給妳」。

「就是姐姐的這句話決定讓我站起來」，林芳語說，我不能讓家人一直掉下去，就算現在視力只剩一點，但是我還是可以做很多事情，以前是做車輛設計，雖然現在眼睛無法做精密的工作，但是自己可以以身障者的角度來設計盲人輔具；別人用鉛筆打草稿，她可以奇異筆、較粗的筆打草稿，她發現自己不是從此就該墮落。

原本住在嘉義的她，更毅然決然隻身搬到台北工作，除了想要讓爸媽放心外，也希望可以發現自己無限的能量，除了實踐從小的夢想外，她也學鋼琴、作詞作曲、演戲、唱歌、藝術創作，更將自己的故事說給大家聽，成為生命教育老師。

▲林芳語在許多學校勇敢地說自己的霸凌故事，呼籲被霸凌的人，應適時地站出來為自己發聲。（圖／林芳語提供）

年僅23歲的林芳語與一般大學剛畢業的學生沒有不一樣，但若沒有聽過她的故事的人，怎麼也想不到她經歷了超越她年齡會經歷的事情。林芳語現在除了偶而接唱歌、主持案子外，也常在學校演講，她常常跟學生說，被霸凌不要害怕，發生了更應該站出來正視這樣的事情，而身邊的家人、朋友也應全力支持，陪伴受傷害的人，「默不吭聲不是解決辦法，只會讓陰影一直在心裡萌芽」。

林芳語說，往往結束一次演講後，都會有一、兩位學生私訊她，坦言自己是被霸凌的人，她除了當最佳的聽眾外，也會叫他們要堅強，甚至適時的告訴身旁的家人及朋友，讓別人知道你不是好欺負的，同時也提醒家長，若得知小孩在學校被霸凌時，一定要與小朋友站在同一陣線，不能讓小朋友自卑、沒安全感，讓他們知道你們是他們最好的聽眾。

▲林芳語因霸凌而失明。 （圖／林芳語提供）