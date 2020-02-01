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搶救武漢台人　徐正文：可循兩岸春節包機溝通模式取代「撤僑」

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▲▼台北市家長會長協會總會長徐正文。（圖／記者陳政錄攝）

▲台北市家長會長協會總會長徐正文。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

武漢肺炎爆發至今，仍有約501位台灣民眾滯留湖北武漢，為協助他們返鄉，台北市家長會長協會總會長徐正文今（1日）提出，兩岸應可仿效過往「春節包機」模式重啟協商，不要使用「撤僑」的稱呼，就可以避開敏感的政治問題，讓台胞順利返鄉。

據了解，在1月23日武漢封城後，我陸委會、海基會表示已透過管道和對岸溝通，設法讓滯留當地的台灣民眾包機回台；對此國台辦表示，海協會曾在27日接獲海基會來函，但強調「近幾天台灣方面有人聲稱『已就各種管道與對岸協調，包括與海協會溝通協商』，與實際情況不符。」

▲▼台灣人滯留武漢情況0201。（圖／徐正文提供）

▲台灣人滯留武漢情況。（圖／徐正文提供）

國台辦發言人馬曉光還說，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，在湖北的台灣人得到妥善的照顧。

面對陸方並未對台灣包機一事做出回應，徐正文認為，這可能是因為我方海基會和外界一開始使用「撤僑」字眼，挑動到陸方「一中原則」的敏感神經，且當時醫療、物資和照護情況與現今並不相同。

但根據湖北武漢台胞救援會及台北市家長會長協會近日統計，滯留大陸501未台灣同胞中，短期赴當地探親、出差、旅遊的432人高達86%，有人需要回台讀書、做生意，且物資儲備不夠充足，在封城下更難以有效補充物資，正面臨食物缺乏、口罩用完，甚至慢性病藥品告竭的情況。

▲▼滯留武漢台胞家屬出現說法，0201。（圖／記者陳政錄攝）

▲滯留武漢台胞家屬出面，呼籲各界幫助讓家人返鄉。（圖／記者陳政錄攝）

因此徐正文呼籲，兩岸應放下相關意識形態的考量、不要受到政治影響，對這些台灣出生長大同胞給予關懷，重點是「讓他們回家。」他建議，雙方未來可以仿效過往兩岸春節包機的溝通模式，全力協助滯武漢台胞返台。

徐正文說，兩岸一家親，大家未來在抗災上須同心合力，希望以人道救援關懷心看待滯留台胞返鄉，「想一想如果是自己親人在這樣，那麼自己是否希望他們回家。」

徐正文說，感謝兩岸相關單位海基海協和台協台辦給予當地台胞支持和照顧，但是對於新年璀聲和學生寒假將結束，對疫情擴散和物資欠缺下，滯留的86%台胞百分百希望返回台灣，他們也全部願意回台在指定隔離場所隔離14天。

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