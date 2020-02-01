陸衛建委：1歲以下不適合戴口罩、無足夠證據證明母胎傳播肺炎

▲武漢肺炎，各國逛街民眾紛紛戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

武漢肺炎蔓延，甚至出現1歲以下嬰兒確診案例，引發各界對母嬰防疫的重視。對此，大陸國家衛建委專家表示，由於兒童臉較小，一定要買專用的一次姓口罩，同時，1歲以下的孩子不適合戴口罩，建議應做好清潔，減少外出，做好居家消毒。

大陸國家衛健委今天（1日）下午舉行記者會，討論疫情防控中，對於孕產婦、嬰幼兒和托育機構的健康防護情況，由衛健委發言人米鋒主持，北醫三院產科主任醫師趙揚玉、首都醫科大學附屬北京兒童醫院急診科主任王荃出席。





▲大陸首都醫科大學附屬北京兒童醫院急診科主任王荃。（圖／翻攝自CCTV）

王荃在回應嬰幼兒防疫問題時，她強調，因為兒童的臉要小一些，一定要買兒童專用的一次性口罩，不然實現不了防控作用，同時，孩子適合的兒童口罩有花紋，可以克服一部分抗拒心理，家長也要以身作則，更有耐心、透過講故事等方式讓兒童戴上口罩。

王荃同時也提到，由於臉部大小的影響，其實1歲以下的孩子不適合戴口罩，建議應做好清潔，減少外出，做好居家消毒。她還說，「孩子可能覺得戴口罩呼吸不暢，也會對戴口罩有恐懼心理。」

▲大陸國家衛健委2月1日下午舉行記者會，與會人員均戴上口罩。（圖／翻攝自CCTV）

至於新型冠狀病毒引發的肺炎，是否可能透過母嬰傳播，衛健委專家表示，目前來看，沒有足夠證據、數據證明病毒有沒有母胎傳播風險。但能不能繼續妊娠，要綜合病人的具體情況，比如病情的嚴重程度等，必要的時候與產科、傳染科、新生兒科等醫生等一起討論，主要考慮的點在於孕婦的安全。

北醫三院產科主任醫師趙揚玉說，在防疫情監，孕產婦正常產檢是可以保證的，但一定要聽從服從醫生的相關建議安排；防控上，各級醫院都制定了相關防控措施，孕婦也要加強自身的防控，外出時一定要戴口罩，如有發熱情況，要直接去發熱門診就診。

▼大陸專家表示，沒有足夠證據、數據證明新型冠狀病毒有沒有母胎傳播風險。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）