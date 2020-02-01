中國境外最多「19例確診」　泰國政府：尚不暫停陸客赴泰落地簽

▲防範武漢肺炎疫情，泰國蘇汪納蓬國際機場旅客戴著口罩。（圖／路透）



文／中央社記者呂欣憓曼谷1日專電

隨著武漢肺炎疫情擴大，泰國政府官員昨天開會討論是否向內閣提出暫停中國旅客赴泰落地簽的要求；不過，由於中國遊客赴泰人數已經大幅減少，會議決定不會向內閣提出要求。

泰國到今天為止共有19例確診的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）病例，是中國以外最多確診病例的國家，其中一例是昨天新增的首起境內傳染病例。中國是泰國的國際觀光客最大來源國，以2018年來說，國際觀光客總數為3800多萬人次，中國觀光客有1066萬人次，但隨著疫情擴大，是否暫停中國遊客赴泰，對泰國政府來說是必須仔細考量的議題。

泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）1月30日受訪時表示，會向內閣提出暫停中國觀光客赴泰落地簽的要求。阿努廷昨天召集防疫會議，會後阿努廷辦公室發出新聞稿指出，由於中國遊客赴泰人數已經大幅減少，且疫情可以控制，因此會議決定不會向內閣提出暫停落地簽的要求。

民族報（The Nation）報導，昨天經濟領域相關的首長也舉行會議，總理府發言人娜盧孟（Narumon Pinyosinwat）轉述，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha ）在會議中表示，暫停中國遊客落地簽這件事，經濟內閣會議必須仔細考量，中國禁止旅行社出團，已經影響到泰國觀光業。帕拉育在會中表示，政府要做的事是讓泰國人和外國觀光客了解到泰國的醫療體系水準和世界衛生組織（ WHO）要求的標準一致。

娜盧孟並轉述，觀光暨體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）在會議中表示反對暫停中國遊客落地簽的措施，因為這會傷害中國遊客的感情，長期也會傷害泰國的觀光業。（編輯：高照芬）1090201