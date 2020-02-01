今沒進口罩就知道慘了！超商店員1小時被20人唸：別再罵我們　心酸看板曝

▲看板上寫道「口罩已售完，今日未進貨，別再罵我們了」，還畫了一個「> <」哭臉表情。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，全民瘋搶口罩。一名超商店員無奈發文，「大家別再罵我們員工了」，並貼出一張手寫看板，讓其他人看了心酸直呼，「辛苦了」、「這不是你的問題，別自責。」中央流行疫情指揮中心呼籲，口罩使用時機仍應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩。」

當事人今天（1日）在「爆料公社二社」臉書社團說，「我聽到大夜司機說今天沒口罩，我就知道慘了，我要被罵翻了。果然每個早起來買口罩的，買不到的怒氣發洩在我們可憐員工身上。」

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原PO直呼，「大家息怒啊～～～我也不知道為什麼沒來啊，才一個多小時我被20幾個唸。還有阿姨求我賣她啊，就真的沒有啊，真的是。」他也貼出一張照片，只見看板上寫「口罩已售完，今日未進貨，別再罵我們了」，還畫了一個「> <」哭臉表情。

▼超商賣的醫療口罩一人限購三片。（圖／ETtoday新聞雲記者攝）

對此，許多人留言打氣，「今天很多超商都說沒進貨」、「今天超商真的很多都沒配送口罩」、「辛苦了，我女兒也是便利商店的店員，早上也傳賴說今天沒有進口罩，也是被問到不知道該怎麼回客人」、「沒口罩又不是員工的問題，幹嘛罵員工啊，你們辛苦了。」

中央流行疫情指揮中心表示，為國內口罩需求合理配置，全數徵用國內口罩工廠生產一般醫用口罩及外科手術口罩，每日共約400萬片，由指揮中心分配，提供民生需求（每天約釋出260萬片），及醫療或公務防疫及儲備需求（每天約140萬片）；民生需求由超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供，釋出口罩將延續每人一次限買1至3片，暫定至15日止。

指揮中心表示，國內目前沒有社區傳染，台大醫院內科部感染科張上淳教授、台大醫院小兒部黃立民主任強調，目前國內本土感染仍侷限於家庭群聚，社區中未有明確傳播風險，因此呼籲口罩使用時機仍應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」；而健康民眾及一般學生無須戴口罩，上學上課仍不須戴口罩。

▲▼現在路上民眾幾乎都戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）