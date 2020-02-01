超商買不到口罩　台南經發局：問題出在物流中心都在北部

▲經濟部針對物流配送特做一張 物流配送說明圖，說明口罩遲到的原因。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市有民眾反映1日上午前往超商買口罩卻買不到，台南市經濟發展局表示，因防疫口罩由中央統一調度發放，2月1日起釋出1包3片18元口罩到4大超商，惟需先送4大超商物流中心，再分送到超商各門市鋪貨，因物流中心都在北部，以致送出來時效比較慢，才會造成民眾到超商買不到口罩。

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▲超商店員在臉書爆料公社po出今日未進貨的照片，請求大家見諒。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

許多民眾1日一大早就到超商要買1包18元的口罩，但超商店員卻說沒有進貨，馬上引起民怨。有超商店員１日一早就在臉書爆料公社po文指出：「我聽到大夜司機說今天沒口罩我就知道慘了，我要被罵翻了，果然每個早起來買口罩的買不到的民眾怒氣發洩在我們可憐員工身」，並很苦悶的po出一張今日未進貨的照片，請求大家諒。

台南市經發局表示，後續將請中央政府協調，請四大超商在北、中、南各區設物流中心，由口罩工廠依分配數量就近直接配送給通路商，以加速處理流程與速度。

歹勢！請再等一下，口罩趕路中！經濟部臉書上公告說明指出：「今早很多人去超商買口罩撲空，真的很歹勢，口罩正在趕路中。先講結論：下一批口罩傍晚後陸續會到全國各地超商。年節時衛福部釋出的防疫庫存口罩，已經幾乎銷售完畢。目前，我們要開始販售台灣自己製造的口罩，但是工廠製造時，要等到製造一定量後，才能請物流來收貨運送，今天上午才會暫時沒有口罩買。歹勢讓大家等待，但還是請保持對超商店員的友善禮貌，我們也把物流流程列出來給大家參考：1/31 晚上7點至10點：物流至各大製造商收貨；2/1 中午12點：貨品至超商分流中心；2/1下午3點：超商點收理貨後陸續出貨；2/1 傍晚之後：陸續抵達全國各地超商。