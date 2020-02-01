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店員被轟炸到心累！客問「能不能給我一個口罩」他傻了：這裡是速食店欸

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▲▼每日六百萬份口罩分到超商，每人每日限購三片。（圖／記者謝承恩攝）

▲超商散裝口罩。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

「還有口罩嗎」、「什麼時候進貨」大概是超商、賣場和藥局店員近日最常被轟炸的問題了。對此有服務業網友現身說法，無奈表示，有民眾竟然為了買口罩「問到速食店來了」，讓他超傻眼。眾人聽聞後則是紛紛安慰「你們辛苦了」。

「我聽到店員滿滿的無奈。」一名網友日前在臉書「爆廢公社二館」中表示，自己在藥妝店外就聽到擴音器循環播放，除了公告店內促銷外，也重申「口罩賣完了、酒精賣完了」，盼民眾不要再進來詢問。

請繼續往下閱讀...

同為服務業的原PO也相當有感，原來他在值班時一樣也有客人問他「能不能給我一個口罩？」但他卻傻眼直呼「我這裡是速食店欸！」可見該客人不願放棄任何機會，任何方法都想一試。

貼文一出，網友們也分享表示，「我家這邊的屈臣氏也有廣播，不用過馬路就知道口罩賣完了」、「口罩缺貨，大家很急吧」、「聽說派出所有提供，如果買不到又很需要的話」、「還是他是要妳用過的」、「你們辛苦了」。

今沒進口罩！超商店員：就知道慘了…別再罵我們　1小時被20多人唸。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

▲超商店員無奈：別再罵了。（圖／翻攝自爆料公社二社）

事實上，因為近幾日的口罩搶購潮加上限購令，許多民眾想買口罩都撲空好幾家店，店員也被問到心很累。

有超商店員就吐心聲表示，自己聽到大夜司機說「今天沒口罩」就先涼一半，因為很多客人買不到口罩就會把怒氣發洩在他們身上，少不了被罵幾句的命運，只好寫張臨時公告放在櫃台，告知大家沒有進貨，還留下一行小字拜託「別再罵我們了」，令人心疼。

此外，經濟部今（1日）也在臉書上公告「真的很歹勢（抱歉），口罩正在趕路中」，表示下一批口罩在傍晚後會陸續送到全國各地的超商。

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