返台遇武漢封城⋯男奔深圳欲搭機遭拒！華航：需維護其他旅客安全

▲因應武漢肺炎，華航飛武漢航班取消。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

武漢肺癌疫情升溫，大陸湖北因此封城。有男子在網上指出，他於27日在深圳機場，準備搭機返台時，卻被華航機長以「曾過境武漢」為由拒載，認為根本是被羞辱。華航則表示，由於疫情蔓延，機長有必要維護所有機組人員與旅客安全，因此專業判斷決定拒載。

有男子在臉書社團「爆料公社」爆料，他表示自己原購買了華信航空台北－武漢的來回機票，在武漢機場關閉後，他在27日趕至深圳機場，順利補位後打算搭機，卻被華航的機組勤務人員擋下，表示機長以「曾過境武漢」為由拒載該名男子，並強制沒收登機牌。

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男子表示，由於碰上武漢封城，他花了30小時趕路，終於抵達深圳機場，卻臨時被機長丟包，痛批此舉已違反契約及背離國家政策，在此時期將國人拒於國門之外，甚至表示「華航的這種做法真的非常惡劣，是極大的羞辱，中華民國的航空公司竟然拒絕搭載中華民國的國民回國，到底是誰給他們這樣的權利？」

▲深圳機場。（圖／翻攝於深圳機場微博）

對此，華航表示，因應疫情情勢升溫，該航班機長於第一時間判斷有影響其他乘客權益之虞，行使最終搭載裁量。針對個別旅客之意見反映，本公司將後續與旅客溝通。

華航強調，依據航空器飛航作業管理規則，機長負有航空器作業及安全之最終責任，即係依法執行職責，機長有權採取必要的適當措施以維護所有機組人員及旅客安全。

其他網友則一面倒支持華航，認為華航拒載是正確的決定，留言「爽的時候你在爽，然後後果要別人負責。錯都別人的錯，跟耍流氓有啥兩樣？」、「這跟颱風天還要登山的人，是否一樣？」、「讓你上機對機上乘客更不公平，他們得暴露在可能染病的風險上」。