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湖北黃岡337幹部遭處分　預告今明兩天確診病例會大增

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▲▼ 黃岡市與武漢接壤 。（圖／翻攝自Google map）

▲ 黃岡市與武漢接壤 。（圖／翻攝自Google map）

大陸中心／台北報導

湖北省黃岡市市長邱麗新1日表示，大概6、70萬人在武漢封城之前返回黃岡，今明兩天確診病例還會有大幅度提升，由於前期「我們認知準備都不足」，一些幹部重視不夠且作風不實，現有337名黨員幹部遭到處分，對防控工作不利的6名領導幹部予以免職，其中3名是正縣級幹部，還有3名是鄉鎮的黨政主要領導。

邱麗新表示，現在醫療物資和藥品嚴重不足，農村疫情防控很薄弱，個別還有聚集現象，鄉村醫護力量嚴重不足，農村的疫情防控也很薄弱，雖然採取緊急的措施，改建擴建了一批集中的救治場所，但是因為時間很緊，部分定點醫療機構分類、分區不到位，存在交叉感染的風險，至於醫療物資和藥品特別是醫用防護服和N95口罩口罩、面罩、護目鏡也嚴重不足。

▲▼黃岡市衛健委主任被免除職務。（圖／翻攝新京報我們視頻截圖）

▲黃岡市衛健委主任被免除職務。（圖／翻攝新京報我們視頻截圖，下同。）

她指出，黃岡是僅次於武漢的第二人口大市，就確診病例數量來講，在省內也是僅次於武漢，年前大概有60-70萬人在封城之前返回黃岡，巨大人員流動對防控帶來非常大的壓力，「今明兩天我們現存的1000多例疑似病例很快就會檢測完畢，在這1000多例中可能有很大比例是確診病例，所以可能今明兩天黃岡的確診病例還會有大幅度的提升。」

她說，先前中央指導組的督查組披露出來的問題，是「對我們最好的監督」，對此「我們確實感到非常內疚和非常自責」，「我們誠懇接受、感謝新聞媒體和社會各方面對我們的監督和批評」，下一步會加強重點地區的防控，全力救治患者，合理分級分類分區管理。

▲▼黃岡市衛健委主任被免除職務。（圖／翻攝新京報我們視頻截圖）

邱麗新表示，黃岡市各級紀檢監察機關累計出動了3497人次開展監察檢查，檢查重點部位和場所6416處，處理、處分黨員幹部337人，對防控工作不利的6名領導幹部予以免職，其中3名是正縣級幹部，還有3名是鄉鎮的黨政主要領導。

黃岡市為了防治疫情擴散，從1日起宣佈即日起實施市區人口出行管控，每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員外出採購生活所需，其他除包括生病就醫、疫情防控工作需要、在商店超市和藥店上班，均不得外出。

邱麗新在1日宣布337名黨員幹部遭懲處，其實是早可預見。大陸中央指導組29日派出督查組，趕赴黃岡市進行督查核查，期間衛健委主任唐志紅、市疾控中心主任陳明星面對「收治病人數、床位數量、檢測能力數」的詢問，通通回答「這我不知道」、「我搞不清楚」、「這個我不太清楚」等。她的離譜表現遭到網民炮轟，隨即遭到免職。

根據《黃岡日報》報導，湖北省黃岡市市委書記劉雪榮在1月30日晚召開新型肺炎疫情防控工作專題約談會議，對落實疫情防控工作主體責任不力的浠水縣、紅安縣黨政主要負責同志和分管同志進行視頻工作約談。

劉雪榮指出，通過近期明察暗訪和各個管道綜合判斷分析，浠水縣、紅安縣部分基層單位元在新型肺炎疫情防控工作中，存在防控措施不到位，宣傳發動群眾不夠，少數黨員幹部疫情防範意識淡薄等問題，暴露出兩地黨委、政府在貫徹落實黨中央決策部署和省委、市委工作要求上工作不實、作風不實，形式主義、官僚主義問題突出。
 

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