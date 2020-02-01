快訊／義大利點頭同意「華航派機」！外交部明開國際記者會

記者柯沛辰／台北報導

義大利1月31日宣布禁止台灣航班入境，有在台義人取得國會議員說法，指禁令主要針對中國班機，但相關禁令被自動延伸到台灣，未來歐洲其他國家可能以相同理由拒絕台灣班機。對此，外交部1日回應，經過交涉，義大利已同意華航派機接回滯留旅客，明將召開記者會進一步說明。

外交部歐洲司長姜森1日表示，義大利之所以禁止台灣班機，是因為世界衛生組織（WHO）將台灣視為中國的一部分，而義大利衛生部官員被WHO資訊誤導，才禁止台灣航班降落。

▲外交部歐洲司長姜森。（圖／記者黃軍瑋攝）

姜森指出，義大利前一天的聲明中把中港澳台綁在一起，現在已經把中港澳和台灣分開，外交部將持續與義方交涉，目前義大利方面已同意華航2日派飛機前往羅馬，將滯留旅客接回台灣，外交部長吳釗燮2日將召開國際記者會說明。

至於越南1日下午一度宣布禁止台灣班機降落，也是類似情況，經溝通後已經解禁。

對中禁令延伸台灣？「ICAO之亂」餘波盪漾

《菜市場政治學》作者、內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩1日轉貼一則推特發文。他指出，根據這位在台灣的羅馬人聯繫義大利國會議員的說法，義大利禁止台灣華航跟長榮班機，主要是根據ICAO規定，將對中國的禁令自動延伸到台灣。

國際民航組織近日在推特上大舉封鎖挺台的網友，其中包括美國國會助理、華府學者及記者，只因為他們批評ICAO排除台灣。美國新聞網站Axios報導指出，負責ICAO社群帳號的是中國女性關綺寧，她先前是中國記協英文口譯、國際聯絡員，擔任過中國民航局編輯及首席特派員，去年9月才進入ICAO任職。

▲國際民航組織（ICAO）。（圖／路透）

如今義大利因為ICAO規定宣布暫停所有來往中國的航班，範圍包括台灣。王宏恩說，這件事體現之前「ICAO推特戰役」的重大價值，「可惜ICAO還在繼續被出征與裝死中」。

王宏恩轉述貼文指出，發文者預測歐洲其他國家之後可能也會以相同理由禁止台灣班機，但若以疫情角度出發，應該要禁止患者更多的日本、韓國及泰國。