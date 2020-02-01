　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／義大利點頭同意「華航派機」！外交部明開國際記者會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者柯沛辰／台北報導

義大利1月31日宣布禁止台灣航班入境，有在台義人取得國會議員說法，指禁令主要針對中國班機，但相關禁令被自動延伸到台灣，未來歐洲其他國家可能以相同理由拒絕台灣班機。對此，外交部1日回應，經過交涉，義大利已同意華航派機接回滯留旅客，明將召開記者會進一步說明。

外交部歐洲司長姜森1日表示，義大利之所以禁止台灣班機，是因為世界衛生組織（WHO）將台灣視為中國的一部分，而義大利衛生部官員被WHO資訊誤導，才禁止台灣航班降落。

▲▼0201武漢肺炎指揮中心記者會,外交部歐洲司長姜森。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲外交部歐洲司長姜森。（圖／記者黃軍瑋攝）

姜森指出，義大利前一天的聲明中把中港澳台綁在一起，現在已經把中港澳和台灣分開，外交部將持續與義方交涉，目前義大利方面已同意華航2日派飛機前往羅馬，將滯留旅客接回台灣，外交部長吳釗燮2日將召開國際記者會說明。

至於越南1日下午一度宣布禁止台灣班機降落，也是類似情況，經溝通後已經解禁。

對中禁令延伸台灣？「ICAO之亂」餘波盪漾

《菜市場政治學》作者、內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩1日轉貼一則推特發文。他指出，根據這位在台灣的羅馬人聯繫義大利國會議員的說法，義大利禁止台灣華航跟長榮班機，主要是根據ICAO規定，將對中國的禁令自動延伸到台灣。

國際民航組織近日在推特上大舉封鎖挺台的網友，其中包括美國國會助理、華府學者及記者，只因為他們批評ICAO排除台灣。美國新聞網站Axios報導指出，負責ICAO社群帳號的是中國女性關綺寧，她先前是中國記協英文口譯、國際聯絡員，擔任過中國民航局編輯及首席特派員，去年9月才進入ICAO任職。

▲▼聖露西亞代表力挺台灣參與國際民航組織（ICAO）大會，卻遭到中國代表發言阻止。（圖／路透）

▲國際民航組織（ICAO）。（圖／路透）

如今義大利因為ICAO規定宣布暫停所有來往中國的航班，範圍包括台灣。王宏恩說，這件事體現之前「ICAO推特戰役」的重大價值，「可惜ICAO還在繼續被出征與裝死中」。

王宏恩轉述貼文指出，發文者預測歐洲其他國家之後可能也會以相同理由禁止台灣班機，但若以疫情角度出發，應該要禁止患者更多的日本、韓國及泰國。

ET快訊
476名滯武漢台人「想回家」　武漢市台辦回應了
全民瘋搶口罩！醫揭「戴一整天」3大慘後果　通通惡化
大樂透連五槓！9人獨得百萬大紅包　開獎商店出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／義大利點頭同意「華航派機」！外交部明開國際記者會

緬甸停飛台灣？　外交部澄清：未禁止我國航班入境

越南解禁台航班入境！　外交部樂見：已釐清我國非屬中國疫區

台旅行團遭以色列短暫卡關　外交部：台灣民眾並未被管制入境

越南禁台航班入境…長榮空中折返　外交部：爭取恢復正常飛航

黃國書憂幼童口罩供不應求　經濟部：增購60台設備量產

游錫堃宣誓就職立法院長　喊出下修參政年齡

反制罷韓收攏人心！　韓國瑜指示高雄小黃中午路邊停車免收費

吳斯懷搶攻國防委員會　趙天麟擬修內規抵制

北捷「常客優惠」開跑！上路8小時發出2600萬元現金回饋

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

孟耿如包包印了一個Ｈ　準人妻脫口「我很喜歡許光漢」XDD

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

杜江鏡頭前撒嬌霍思燕　「我還想和妳再生一個Baby」＞／／＜

李國毅自彈自唱《少女+Without You》　網友：戀愛了啦～

好味小姐-【貓日常】我媽說帶貓就不要回去！可是現在...

快訊／義大利點頭同意「華航派機」！外交部明開國際記者會

緬甸停飛台灣？　外交部澄清：未禁止我國航班入境

越南解禁台航班入境！　外交部樂見：已釐清我國非屬中國疫區

台旅行團遭以色列短暫卡關　外交部：台灣民眾並未被管制入境

越南禁台航班入境…長榮空中折返　外交部：爭取恢復正常飛航

黃國書憂幼童口罩供不應求　經濟部：增購60台設備量產

游錫堃宣誓就職立法院長　喊出下修參政年齡

反制罷韓收攏人心！　韓國瑜指示高雄小黃中午路邊停車免收費

吳斯懷搶攻國防委員會　趙天麟擬修內規抵制

北捷「常客優惠」開跑！上路8小時發出2600萬元現金回饋

結婚5年沒懷孕！她被送子大師騙「獻身保孩子」...花13萬元補仙姑元氣

22歲女子搭錯末班車...公車司機主動送回家　她淚訴：救我一命

半年鏟肉15kg！醫實測「211餐盤」正常吃爽瘦…激推：一定要吃澱粉

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

政治熱門新聞

義大利同意華航派機　外交部明開記者會

罷免黃捷首階達標！負責人：大家氣憤罷韓團體

外交部：台灣民眾並未被以色列管制入境

好市多口罩被秒殺！民眾圍剿店員狂嗆

緬甸停飛台灣？　外交部澄清：未禁止我國航班入境

把「賴品妤」看成「賴士葆」？立法院長選票曝光

越南解禁！外交部：已釐清我國非屬中國疫區

柯P：不要戴隱形眼鏡改戴眼鏡

疫情爆發搶不到口罩？　柯文哲：恐變政治風暴

何志偉證實「黑范」求道歉　曝雙方對話內容

游錫堃獲小黨支持　當選立法院長

越南禁台航班入境　外交部：爭取恢復正常飛航

韓國瑜要蓋大型收容所　柯文哲：不懂就不要講

聽取運將心聲！高雄小黃中午路邊免收費

更多熱門

相關新聞

快訊／476名滯武漢台人想回家！武漢市回應了

快訊／476名滯武漢台人想回家！武漢市回應了

武漢市台辦1日晚間表示，目前滯留武漢的台胞約476人，其中疑似病例3人，1人確診。由於部分台人因工作、家庭需求想早日返台，武漢市台辦表示，「我們高度重視，正在積極協助解決。」至於476人能否順利回台，須等北京政府批准。

黃岡市長：2天內確診病例會暴增

黃岡市長：2天內確診病例會暴增

楊冪、劉亦菲捐款助武漢肺炎！網酸捐太少

楊冪、劉亦菲捐款助武漢肺炎！網酸捐太少

緬甸停飛台灣？　外交部澄清：未禁止我國航班入境

緬甸停飛台灣？　外交部澄清：未禁止我國航班入境

林口紅衣男落跑　跨縣市找到人了

林口紅衣男落跑　跨縣市找到人了

關鍵字：

外交部華航武漢肺炎義大利

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網瘋搶口罩防肺炎！醫揭「戴一整天3慘後果」

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

失聲3個月！醫一照他聲帶「整片菜花田」驚：玩太嗨了

林口紅衣男落跑　跨縣市找到人了

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

義大利同意華航派機　外交部明開記者會

快訊／476名滯武漢台人想回家！武漢市回應了

不甩武漢肺炎！廣州男殺長頸鹿鹿

金曲歌后慘遭倒會　爸爸小巨蛋怒揪「林先生」

楊丞琳戴口罩被揪「2大常犯錯誤」！

快訊／網爆高爾宣「無縫同團女成員」　他親揭真相！

Keanna提告謝和弦、莉婭後「首曝經濟狀況」！

陳建州求聯繫蘇貞昌「對話內容曝光」！

更多

最夯影音

更多
WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣
配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

孟耿如包包印了一個Ｈ　準人妻脫口「我很喜歡許光漢」XDD

孟耿如包包印了一個Ｈ　準人妻脫口「我很喜歡許光漢」XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面