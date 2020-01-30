2/1起巴拉刈不能再用！農委會：退場時程不會變…違者最高罰15萬

▲巴拉刈。（圖／翻攝自臺益工業股份有限公司網站）



記者許展溢／台北報導

2月1日起農民不能再用農藥巴拉刈，但部分農民至今認為其他替代藥劑效果差，農委會今（30日）重申，劇毒農藥巴拉刈將依預定時程退場，不會改變，若繼續使用，被查獲將開罰最低1萬5千元，最高15萬元。

農委會指出，為順應國際趨勢降低農藥使用風險及提升農產品安全，106年推動化學農藥10年減半政策，透過推動作物有害生物綜合管理模式、擴大環境友善資材補貼、輔導農友建立精準合理用藥的觀念與技能、強化高風險農藥管理、加速汰除劇毒農藥等相關措施，預計在民國116年可達成全國化學農藥使用量減半的目標。

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▲▼ 農民2月1日起不能再使用巴拉刈。（圖／農委會提供）



農委會表示，推動劇毒農藥退場，並讓非化學資材及低毒有效的化學藥劑取代高風險農藥，可降低農藥不當使用風險，至今已陸續禁用30種高危害風險農藥與限用87種農藥。此外，劇毒農藥巴拉刈將依預定時程退場，不會改變。24%巴拉刈溶液及33.6%巴達刈水懸劑（含巴拉刈之混合劑）2種農藥已在106年10月5日公告禁用期程：自107年2月1日起禁止加工及輸入，108年2月1日起禁止分裝及販售，將於109年2月1日起全面禁用。

▲ 巴拉刈替代藥劑 。（圖／農委會提供）



農委會呼籲，農藥業者和農民朋友如仍持有24%巴拉刈溶液及33.6%巴達刈水懸劑等2種農藥，可洽原農藥生產業或販賣業者辦理回收。業者也應依農藥管理法第19條規定在109年2月1日前回收或銷毀。為避免屆時衍生禁用農藥相關爭議，請掌握禁用時程依限回收產品，並籲請農民切勿囤積使用而誤觸法規，若使用被查獲，將直接罰1萬5千元以上，15萬元以下。