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「復興空難」害整台車被撞爛！小黃司機求償400萬敗訴…法官曝關鍵原因

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復興航空墜河空難，行駛中計程車遭撞爛，日前判決出爐，司機求償400萬敗訴。（圖／網友提供）

▲復興航空墜河空難，行駛中計程車遭撞爛，日前判決出爐，司機求償400萬敗訴。（圖／ETtoday資料照，網友提供）

記者陳羿妏／綜合報導

復興航空GE235班機2015年2月4日發生墜河空難，導致機上43名機組員和乘客罹難，而被飛機尾翼擦撞的周姓計程車司機則幸運地撿回一命，但他向復興航空及負責人林明昇要求賠償醫療費、勞動力損失等共400萬元，日前遭士林地院駁回，興航免賠。全案仍可上訴。

判決指出，當時該班機從松山機場起飛要飛往金門，不料已故機師因為誤關正常運作的發動機，造成飛機失速下墜，還擦撞到環東大道上開車的周姓司機和乘客，最後客機墜毀於基隆河面。周認為，即使興航宣告破產，還是不能免除賠償義務，整場事故他受有腦震盪、胸壁和雙手挫傷，因此要求復興航空和林明昇給付醫療費、看護費、勞動力減損，共400萬元。

復興航空指出，事發後已給周20萬元慰問金且付清住院費用，更另外賠償146萬元給計程車公司，他們曾提出以25萬元和解，但是周不接受；林明昇則表示，他被指控涉及業務過失致死等罪嫌，已獲檢方不起訴確定，而且經刑事庭的審判結果顯示，也確認他在事故上並無疏失。

法官認為，復興航空已宣布破產，但周主張的損害債權屬破產債權，應依破產程序行使權利，缺乏權利保護要件。日前士林地院審理，認為事故直接原因是已故機師未依照規定進行故障排除程序，而林明昇僅是負責公司業務，與飛機擦撞計程車並沒有因果關係，最終判周敗訴。全案仍可上訴。


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