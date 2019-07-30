女兒遭恐嚇「交男友就要妳死」　單親父刺死小黃運將二審判6年2月

▲高雄市蔡姓單親父親，不滿汪姓計程車司機長期騷擾女兒，憤而持刀刺死司機，二審改判6年2月。（圖／資料畫面）

記者陳以昇／高雄報導

2年前高雄市一名單親父親因愛女遭計程車司機長期感情糾纏、恐嚇「交男友就要妳死」，甚至在家門外堵人站崗嗆「我是看你年紀大了，不然我連你一起處理下去」，單親父憤而持刀刺死司機，一審依殺人罪判6年6月，上訴至高分院改判6年2月，可上訴。

在夜店上班的蔡姓女子因時常叫車結識汪姓計程車司機，兩人短暫交往就分手，汪男不甘分手，時常打電話、傳訊騷擾，甚至在蔡女家門外站崗，出言恐嚇「如果交男友就要妳死！」；面對長期騷擾，蔡女精神疾病日漸加重，蔡父多次勸汪男離開卻未見效果。

2017年3月30日凌晨6時許，汪男又開著計程車到蔡女門口站崗，蔡父再度上前趕他走，汪男竟嗆「路又不是你的，為什麼不能在這，我是看你年紀大了，不然我連你一起處理下去」，蔡父聽到後火大衝進家中，拿出一把長28公分的水果刀朝汪男猛刺，其中一刀命中心臟，送醫後不治。

單親的蔡父護女心切被依殺人罪起訴，因犯後有向被害汪男家屬道歉並賠償200萬元，2019年1月判有期徒刑6年6個月；蔡父再上訴，高等法院高雄分院二審做出判決，審酌事因女兒遭長期騷擾才犯下殺人案，改判6年2月，可上訴。