藥局27歲男販售「未來口罩」...囤貨60000片遭逮　製造商急滅火：防止病毒擴散

▲藥局男老闆日前被查出販售「未來口罩」。（示意圖／ETtoday記者攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

隨著武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情持續擴散，近日掀起了一場「口罩之亂」不少民眾也爭相搶購口罩防疫。香港旺角一名27歲的藥房人員日前趁勢劫財，販售了一批顯示今年3月製造的「未來口罩」，目前已遭警方拘捕。

綜合港媒報導，海關人員昨（30）日發現有藥房「高價出售」有問題的口罩，因此便立即至旺角奶路臣街的藥房進行搜查，隨後檢獲一批未符規定的口罩。據悉，涉事的27歲男子是藥局的負責人，他所販售的口罩包裝外，所顯示的製造日期為「2020年3月」，且數量超過6萬片。

海關人員透露，檢獲的有問題口罩共達68,000片，且分裝成每盒50片，售價為每盒280港元（台幣約1,089元）。此外，該批口罩除了印製「未來日期」之外，也沒有顯示生產地，已涉違反商品說明條例，海關人員表示，該批口罩的來源、用料、衛生及安全性等，有待化驗確認。

▲該批被查獲的口罩標示著2020年3月生產。（圖／翻攝明報）

不過，涉事的製造商Longmed回應，為了因應多國出現龐大的口罩需求，公司提早使用原本準備於2、3月使用的包裝盒出售口罩，「希望防止病毒擴散。」該製造商也指出，他們是泰國醫療用品公司，所有產品已向泰國食品藥品監督管理局註冊，包括口罩。

對此，香港海關商品說明調查科總貿易管制主任佘慧嫺表示，從27日開始，海關正在進行「守護者」行動，4日內已主動巡查全港各區約1,300間零售口罩的相關店舖，目前行動仍在繼續中。

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