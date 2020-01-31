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英國保誠人壽率先推「武漢肺炎慰問金」！保戶住院期間每天1000元　最高領45天

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▲英國保誠人壽。（圖／英國保誠人壽提供）

▲英國保誠人壽率先針對武漢肺炎確診個案，提供保戶住院慰問金。（圖／英國保誠人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

因應中國爆發「武漢肺炎」疫情，多數壽險公司已經啟動保戶關懷措施。英國保誠人壽31日宣布，率先推出針對「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）武漢肺炎確診個案，提供保戶住院慰問金，符合條件的所有保戶都可申請，實踐守護客戶健康的承諾，並履行企業社會責任。

英國保誠人壽表示，響應集團「用行動」全力支援對抗「2019新型冠狀病毒」，為客戶提供最及時與全面的關懷，讓客戶在面對健康挑戰時倍感安心。鑒於武漢肺炎感染個案增加，英國保誠人壽宣布，自2月1日起推出確診個案提供住院慰問金。

根據英國保誠人壽「2019新型冠狀病毒之住院慰問金」細則內容，適用對象是確診武漢肺炎時已為英國保誠人壽之被保險人，確診日期須介於2月1日至4月30日，且在此期間內確診武漢肺炎而需住院，即得住院慰問金；也就是說，無論曾投保過什麼險種，符合條件的所有保戶，英國保誠人壽將於保戶住院期間，提供每人每日新台幣1000元住院慰問金，最高達45日。

此外，為了提升保戶服務品質，英國保誠人壽也推出多項針對「2019新型冠狀病毒」的措施和服務，如保費繳交方面，保戶得個別檢具證明文件提出保費緩繳3個月申請；保全作業方面，保戶辦理解約、保單借款，及給付滿期金或還本金等保全服務，也在疫情期間設置單一窗口負責受理相關業務。

在快速理賠服務方面，英國保誠人壽表示，所有住院醫療險保單均已將法定傳染病納為保險範圍，並未列為除外責任，因此保戶如因法定傳染病住院治療，英國保誠人壽將依契約條款各項醫療給付項目的約定負保險責任，保戶可享有完整住院醫療的保障，安心接受治療；而除現有指定醫院外，也接受其它獲中國公布定點醫院的診斷證明辦理理賠申請。

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