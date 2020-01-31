縱容綠營人士推動「罷韓」　孫大千：蔡英文害怕得罪「兩種人」

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

罷免高雄市長韓國瑜的第二階段連署已經開始，各界對此也紛紛發表看法。前立委孫大千認為，總統蔡英文一邊高喊團結、一邊縱容綠營人士推動「罷韓」，標準的「人前擁抱，背後插刀」。他直指，蔡英文之所以放任綠營人士為所欲為，不外乎是害怕得罪「菊系」及「新潮流」兩種勢力。

孫大千31日在臉書發文，他批評，蔡英文一邊高喊團結、一邊縱容綠營人士推動「罷韓」，這真是標準的「人前擁抱，背後插刀」，嘴巴上說的是尊重高雄市民的選擇，實際上做的事卻是把敗選對手「割喉割到斷」，這還需要談什麼「面對疫情我們應該團結一致，通力合作」呢？

孫大千認為，蔡英文之所以放任綠營人士為所欲為，不外乎是害怕得罪了這兩種人：「第一，菊系勢力」。他解釋，總統府秘書長陳菊號稱南霸天，菊系人馬掌握高雄地方勢力和經費資源超過10年的時間，前朝官員想要藉由「罷韓」來「光復」自己的地盤，考量到和陳菊的交情，蔡英文又怎麼好意思阻擋呢？

「第二，新潮流勢力」。孫大千說，新潮流想必早已把2024年的總統大位視為囊中物，韓國瑜身為可能的藍營競爭者之一，此時此刻，新潮流又怎麼可能放過韓國瑜，讓他有機會重整旗鼓呢？考量到新潮流已經成為民進黨內的第一大勢力，「蔡英文恐怕根本沒有勇氣唱反調吧？」

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