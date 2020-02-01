韓國瑜昨喊蓋大型肺炎收容所　副市長李四川今天說「選軍營來整修」

▲高雄市副市長李四川。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

擔心武漢肺炎疫情持續擴散，高雄市長韓國瑜表示「要將患者集中到大型收容場所」，並表示已有預備場地經費也正在規劃，引發各界議論。高雄市副市長李四川1日回應，是事先做預備規劃，要做料敵從寬準備，且不是重新蓋，而是整修，至於經費從哪裡來？他說「二備金都可以處理，或是負壓病床就足夠也不見得會去做。」

針對市長韓國瑜擔心疫情爆發，喊出要將患者集中到大型收容場所，希望國防部協助。副市長李四川1日表示「那天在應變中心所談的，是比照SARS，先預定找到合適空閒的營區，假設萬一出現像SARS的狀況，就有一個可以收留的中心，所以先跟軍方協調先預借，視疫情狀況再來施工。」李四川補充「現在是做預備規劃，要等中央疫情如果有發展到一個狀況，會立即去做施工。」

▲韓國瑜1日參加中華地下道填平工程典禮，並無接受媒體訪問 。（圖／記者翁進忠攝）

他提到「地點看了幾個地方，不是去重新蓋，而是原來就有的房舍，把它做一個整修，大概就可。」李四川強調「還是要配合中央防疫中心公布的疫情，如果疫情嚴重，必要的時候，也會在短時間內把它完成，都是做所謂料敵從寬，嚴格來做這準備」，地點是否確定為鳳雄營區？他則說「這個部分（場所）有2、3個點，有需要就立即施工。」

要蓋收容所，就有綠營議員籲勿製造恐慌，李四川說「疫情到現在為止，不管是口罩還是所有防疫動作，高雄市都走在各縣市前面，所以也請市民不必恐慌，但是在市政府當然要做最好的準備，把用地找好，都是該有的準備動作。」

至於經費從哪裡來？他說「二備金都可以處理，要看疫情有無需要，或是負壓病床就足夠也不見得會去做。」

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