影／中山大學開第一槍「延後開學」　教育部：尚未接獲各校正式申請

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎延燒至今，台灣已出現9例確診，全台也出現口罩荒，隨著各級學校開學在即，國立中山大學今（31）日開出第一槍，將開學日從2月17日延到2月24日。教育部表示，目前尚未接獲各校正式申請，這幾天會再找學校討論開學後要怎麼建立完整防疫工作。

▲中山大學開第一槍「延後開學」，教育部：尚未接獲各校正式申請。（圖／記者李毓康攝）

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中央流行疫情指揮中心今（31）日召開記者會，說明最新疫情，30日國內新增102例通報個案，目前累計通報個案數來到838名，其中包含9名確診、583名排除、239名隔離檢驗中。目前9名確診個案狀況穩定，持續隔離住院，總接觸者達486人，其中29人有症狀已通報，17例二採陰性、12例檢驗中，其中7例二採檢驗、5例尚無檢驗結果。

中央疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，世界衛生組織將武漢肺炎提升為「國際公共衛生緊急事件」前，台灣中央疫情指揮中心已先做二級開設，但他也呼籲，並非所有人都需要戴口罩，除非有急性呼吸道症狀、發燒、到人潮壅擠處，或者怕感染了會有嚴重併發風險等才需要戴。

莊人祥強調，很多幼兒園老師都要求小朋友戴口罩，導致口罩缺貨，這其實沒有必要，因為現在在國內流行的叫做流感，而不是新型冠狀病毒，有生病應該在家裡多休息，「學校學生不建議上學戴口罩」。

中央疫情流行指揮中心日前表示，將暫緩陸生來台時間到2月9日，但教育部司長黃雯玲表示，並沒有說一定會開放，而是要視疫情情況再決定，之後會再向大眾公布。