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「葛格幫我找一下東西好嗎？」　男夜跑豔遇喜換LINE…聊到最後臉綠了

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▲女生，女子，跑步，運動，腹肌，身材，慢跑，健身。（圖／pixabay）

▲男子慢跑時遇到勁裝女子搭訕，沒想到這場豔疑似徵信社安排的跟蹤戲碼。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名30多歲男子，去年在師大操場慢跑健身時，被20多歲的陳姓女子搭訕，拜託他幫忙找一下剛弄不見的東西，陳女找到遺失物後，開心地主動換LINE，2人之後網聊了一陣子，陳女突然說自己其實是受徵信社委託的，並告知男子車上被裝了GPS定位，台北地檢署31日依妨害秘密罪將陳女起訴。

檢警調查，被害男子時常利用晚間，到台北市和平東路上的師大操場慢跑健身，2019年3月初某天晚上，他照例獨自繞著操場跑的時候，同樣一身運動勁裝的陳女突然貼近，對他說：「葛格，我剛東西弄掉了，幫我找一下好嗎？」

▲▼音樂,耳機,運動,手機,慢跑。（圖／翻攝自pixabay）

▲陳女主動要求和被害男子交換LINE帳號，幾天後坦承自己是受委託接觸被害男子。（示意圖／翻攝自pixabay）

被害男子熱心協助陳女找到遺失物，換來的不只是陳女開心致謝，陳女還主動要求交換LINE帳號，被害男子不疑有他答應了，之後2人雖然沒再見面，但透過LINE保持聯繫，幾天後，陳女突然告白，自己當初是受徵信社委託，與他接觸，其實他的車子上已經被裝了GPS。

男子大驚，請人檢查一遍，果然在車上找到一張可用來追蹤位置的SIM卡，男子不懂自己為何會被跟蹤，趕緊報案，但陳女遭檢警追緝到案後，否認自己和徵信社有關，辯稱遭人冒名使用LINE帳號；但檢察官查出，與被害人聯繫的LINE帳號就是綁定在陳女名下，而車上發現的SIM卡是登記在國外的門號，不知內情的人無從得知這張SIN卡的存在，因此依《刑法》無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動的妨害祕密罪，起訴陳女。

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