華南王子GPS監控新光公主妻行蹤　2審判拘20天被撤銷發回更審

▲華南王子林知延在妻子、新光公主吳欣盈車上裝設GPS案，有罪判決遭撤銷發回。（圖／資料照）

記者吳銘峯／台北報導

華南銀行副董事長林知延，接受律師劉宗欣建議，在當時的妻子、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器，監控行蹤。吳欣盈提告，林知延一審獲判無罪。但高等法院二審改判林知延拘役20日，得易科罰金2萬元。案經上訴，最高法院9日將有罪判決撤銷，發回高院更審。

林知延、吳欣盈2011年4月結婚，當時因2人身價不凡，被喻為王子與公主的世紀婚禮。但兩人僅結婚2年多，就發生問題。林知延2013年諮詢律師劉宗欣後，找了徵信業者，在吳欣盈的車輛上裝上GPS，紀錄吳欣盈的車輛位置、行蹤。但吳欣盈的司機發現被不明車輛跟監，檢查車輛後，發現裝設在後保險桿內的GPS，報警處理後才揪出林知延的行為。

林知延與劉宗欣等人被提起公訴，一審法院審理後判林知延等人無罪。案經上訴，高院二審去年4月間宣判，高院改認定林知延與律師、徵信業者均有罪，犯刑法「妨害秘密罪」，其中林知延改判拘役20日、劉宗欣也判20日，兩名業者分別判50日與30日，均可易科罰金。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為本案「無故以錄影竊錄他人非公開活動罪」，雖然徵信業者持攝影機拍攝吳欣盈在飯店房間內、店家裡面及計程車內之影像，但是否「無故」，有必要重新釐清；另外對於「非公開活動」、「侵害被害人之隱私」的部分，論述也不足夠，須一併釐清。故此，最高法院將二審有罪判決撤銷，發回更審，但其中一位徵信業者林姓女子的部分，因逾期上訴，她的部分先行定讞。

