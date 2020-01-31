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武漢肺炎擴散　紐時：全球反中情緒迅速蔓延

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▲▼武漢肺炎爆發，各國緊急撤僑，圖為多倫多國際機場。（圖／路透）

▲武漢肺炎爆發，各國緊急撤僑。（示意圖／路透，下同）

文／中央社

世界衛生組織（WHO）將武漢肺炎列為「國際關注公共衛生緊急事件」之際，紐約時報報導，全球反中情緒與恐慌隨疫情迅速蔓延，不僅華人受害，其他亞裔族群也遭受池魚之殃。

在日本，#ChineseDon’tComeToJapan（中國人別來日本）在社群媒體推特（Twitter）上成為熱門標籤。在新加坡，數萬居民連署呼籲政府禁止中國公民入境。在香港、南韓與越南，許多商家張貼不歡迎中國大陸顧客的告示。

這股反中情緒也蔓延到歐美國家。法國一份地方報紙26日在頭版以帶有種族歧視意味的「黃色警報」（alerte jaune）標題報導疫情，之後道歉。在加拿大多倫多，有家長要求一處學區下令剛從中國返回的孩童停課17天。

報導寫道，在中國經濟與軍事實力日益提升，亞洲鄰國與西方國家感到不安的背景下，這波源自湖北省武漢市的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情放大了外界對中國人的潛在偏見。

夏威夷大學馬諾瓦校區（UH Manoa）亞洲研究助理教授戈維拉（Kristi Govella）表示，與中國相關的政經緊張局勢及焦慮，和近期疫情引發的恐懼相互作用，可能強化這種非理性的仇外心理。

根據世衛組織最新疫情報告，武漢肺炎的全球確診病例為7818例，絕大部分在中國境內。多家航空公司取消往返武漢與中國其他城市的班機，許多會議主辦單位要求中方代表不要出席，馬來西亞、菲律賓、越南等國暫停向湖北旅客發放特定簽證。

▲▼武漢肺炎。（圖／路透）

紐時指出，上述因應措施算是基於防疫的合理做法，但可理解的恐懼與明顯的歧視之間界線模糊，有些保護措施已形同以貌取人的「族裔標籤」（racial profiling）。

越南河內一家餐廳老闆最近在店外張貼「我們不招待中國人」告示，峴港河畔飯店（Danang Riverside Hotel）上週宣布不接受中國房客入住。

日本網友最近在推特上將中國旅客形容為「骯髒」，甚至稱作「生化恐怖分子」。

這類種族歧視事件也波及其他亞裔族群。在法國，一名越南女子告訴「世界報」（Le Monde），有司機在路上以大叫「管好妳的病毒，骯髒的中國人」和「法國不歡迎妳」侮辱她，並加速駛過一灘水，故意濺溼她。

▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透）

事實上，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發時，華人與亞裔族群也在其他國家遭受類似排外待遇。事隔17年，出國旅遊的中國觀光客已大幅增加。

東京上智大學比較政治學教授中野晃一表示，中國為防止疫情蔓延而在多地封城，影響數千萬人行動自由，卻可能促使其他國家政府或民眾過度反應，採取與中國政府對待人民一樣嚴酷的措施。

部分政府正嘗試緩和民眾對武漢肺炎的恐懼。在多倫多，多位政治人物連同教育委員會與社群團體公開呼籲，避免重演2003年SARS釀成當地44人喪命時爆發種族歧視的憾事。

擁有大量亞裔居民的多倫多約克區（York Region）教育委員會27日發表聲明說，新型冠狀病毒雖然可能源自湖北省，「但我們切勿將此視為中國病毒。值此時刻，我們加拿大人必須團結，避免一切仇外心理，因為這可能害了我們的東亞華人社群」。

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