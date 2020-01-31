國民黨團總召之爭　鄭麗文、林為洲對決齊喊團結

▲鄭麗文、林為洲出席國民黨第十屆新科立法委員座談會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者楊蕓／台北報導

立法院第10屆立法委員2月1日將報到，國民黨新科立委31日在中央黨部舉行座談，討論角逐立法院正、副院長人選，並選出新會期國民黨團總召、書記長及首席副書記長。登記參選黨團總召的準立委鄭麗文、林為洲會前受訪時，都樂觀看待黨內幹部競爭，鄭麗文強調，外界解讀為「世代之爭」是非常簡化的話約，國民黨現在需要團結改革，展現清新風氣，才不會再讓外界看笑話。

鄭麗文表示，國民黨大選嚴重挫敗後，黨團每分每秒都要符合選民期待、重建信心，尤其黨團站在第一線，應該要展現旺盛戰鬥力跟非常高昂的士氣，她認為，從參與黨團幹部開始，展現我們沒有因此委靡，反而蓄勢待發，所以要有更多人一起參與。參選純粹是她個人的決定，且國民黨不像民進黨派系文化，也希望黨團展現不一樣的表現讓大家耳目一新。

鄭麗文說，她直到最後一刻才思考這個問題，原先想選書記長，但後來發現資格不符，經思考後才在最後一刻去登記。

對於外界認為從主席到黨團幹部選舉是「世代之爭」，鄭麗文表示，這是非常簡化的畫約，國民黨大選嚴重問題就在年輕選票一面倒不支持國民黨候選人，因此黨要如何跟年輕世代重新對話展現形象作風，從政機會要為年輕世代展開大門，若因此說黨內部世代鬥爭，她認為還不至於，國民黨現在需要團結改革，展現清新風氣，才不會再讓外界看笑話。

鄭麗文強調，團結不是和稀泥，就像選黨團幹部一樣，不要好像都喬好才出來，黨內選舉大家都是同志，都有很強的使命感要為黨服務，有選舉有競爭是好事，如果黨主席只有一個人要選，感覺國民黨好像很冷清，樹倒猢猻散也不好。

面對鄭麗文突然決定參選，林為洲則表示對選情仍很有信心，他強調，有競爭是很自然且應該值得鼓勵的事情，他參選宣言裡面有一點，就是黨團自主，包括黨團民主、所有黨團幹部選舉，希望透過民主公開機制，鼓勵各年齡層黨團成員參與，鄭麗文參選當然有點意外，但還是歡迎。

對於黨團幹部選舉如同「主席前哨戰」的說法，林為洲則認為，他隱隱有感覺到代表不同世代，但也強調，黨團裡有資深前輩、中生代，也有更年輕的，都應該團結在一起，「我強調將來當總召，希望政見其中一條，包容多元價值跟聲音，希望最少達到新生代、中生代、資深前輩的意見都可以平衡，而不是偏於一方，也是我將來要努力的。」