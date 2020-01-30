桃園市議會國民黨團總召交接　林政賢：稱職做好在野黨角色

▲林政賢接任桃園市議會國民黨團總召，期許稱職做好在野黨角色。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會30日舉行「國民黨黨團總召交接典禮」。接任總召的市議員林政賢指出，將嚴格監督市政及預算，做好稱職在野黨角色，同時擔負起新舊世代溝通的橋梁，傳承青壯世代的議員，培養造就國民黨的菁英，成為中央或地方選舉可戰人才；林政賢並公布黨團幹部名單，包括副召集人詹江村、陳瑛、李柏坊和執行長徐玉樹。

▲市議會國民黨團新任總召林政賢(右二)、副召集人詹江村(右一)、陳瑛、李柏坊(左三、左二)、執行長徐玉樹(左一)與議長邱奕勝(右三)。（圖／廖帝權提供）



林政賢指出，國民黨不管是在中央或地方都是在野黨，在野黨要有在野黨的氣魄，更要嚴格監督不放水，做一個稱職的在野黨黨團幹部和黨員對於政府的施政，監督也好、批抨也好都不能少，更不能浪費國家任何的一毛錢，只要對於市府建設發展以及市民的福址，一定會全力支持不會濫用杯葛，期許做一個最忠誠的反對黨。

▲市議會國民黨團新卸任總召交接典禮，由議長、也是現任國民黨桃園市黨部主委邱奕勝主持。（圖／市府提供）

桃園市議會國民黨團新卸任總召交接典禮，30日在開春上班第一天舉行，由市議會議長、也是現任國民黨桃園市黨部主委邱奕勝主持。邱奕勝稱許擔任兩屆縣議員和兩屆市議員的林政賢，在議會以好人緣和好脾氣著稱，在其選區更獲許多選民支持，相信擔任黨團總召將有稱職表現。

▲邱奕勝說，林政賢在議會以好人緣和好脾氣著稱。（圖／市府提供）

卸任總召梁為超也肯定林政賢的好脾氣，相信市議會國民黨團在他的帶領下，將使府會和諧共創桃園的發展。

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