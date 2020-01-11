國民黨守住新竹縣兩選區　選前民調輸鄭朝方「雙位數」！林思銘翻轉取勝

▲新竹第二選區由林思銘(左)勝出，鄭朝方(右)落敗。（合成圖／翻攝臉書粉專林思銘、鄭朝方）

記者游郁香／綜合報導

國民黨在本屆立委大選大挫敗，不過一向被視為藍營鐵票區的新竹縣，兩個選區依舊由國民黨的林為洲和林思銘當選。值得一提的是，林思銘在民進黨縣黨部去年12月自辦民調中，一度落後給綠營對手鄭朝方11.2%，但他最終仍在11日晚間7點56分左右，票數突破4萬4000票時就自行宣布當選。

新竹縣本屆立委由1席增為2席，握有現任優勢的林為洲代表國民黨參選第一選區，選前他貼出自己多達95面政績「電子書」，主打政績牌；並親自走訪7個鄉鎮、106個村莊，了解各地民情與問題；去年11月也曾會勘「新豐鄉毒海岸」，監督清運進度。

林為洲在11日晚間7點34分左右，票數已突破5萬票，自行宣布當選。不過他勝選後完全高興不起來，直言國民黨在這個時候要深切地反省，過程中到底犯了什麼錯，痛定思痛。

5屆新竹縣議員林思銘也替國民黨守住新竹縣第二選區的席次，值得一提的是，他在去年12月民進黨縣黨部自辦民調中，以22.6%落後給民進黨鄭朝方的33.8%，雙方有11.2%的差距。

鄭朝方的父親是前新竹縣長鄭永金，在竹東有穩定票源。年僅39歲的他曾當過記者、主播，也做音樂，2008年入圍金曲獎最佳作詞人、最佳客語專輯，還得過廣播金鐘獎。他秉持政治新美學風格，主打「新方向」理念，堅持「不攻擊、不口水」，大膽在競選看板中運用紅色、國旗等元素，不想被顏色綁架，試圖突破藍綠，在竹北獲得不少選民認同。

選前民調穩定領先的鄭朝方，11日開票卻一路落後給林思銘，根據中選會晚間9點03分更新的票數，林思銘拿下5萬8575票，鄭朝方則是5萬6075票，兩人相差2500票。

▲林思銘替國民黨守住新竹縣第二選區立委席次。（圖／翻攝自Facebook／林思銘幸福領航新竹出發）