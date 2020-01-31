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獨／好市多「手推車拒馬」對陣搶口罩大軍　09：26完售！民怒：不是10點開門？

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記者吳奕靖／高雄報導

位在高雄的美式大賣場好市多一大早就出現排隊人龍，主要是因為開賣口罩，為了維持秩序，美式賣場還出動手推車當成拒馬擋在大門口前，就在開賣不久之後，在9點26分迅速完售，不過這也讓買不到的民眾在大門口怒轟，不是早上10點才開門營業嗎？

▲高雄美式賣場門口以手推車當成拒馬，民眾搶買口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄美式賣場門口以手推車當成拒馬，民眾搶買口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

請繼續往下閱讀...

31日早上9點多，美式大賣場就開門營業，因為民眾是來搶購口罩，就看到美式賣場的門口先用手推車當成拒馬，擋住民眾隨意進去，就在大門旁邊利用三角錐來區分排隊人潮，排隊人潮約莫是20公尺長，還繞了2排，買到的民眾很開心的走出門口，記者採訪買到口罩的民眾，他表示自己是上午8點半就來排，不過還有比他更早，大約是8點，而自己能夠買到一盒，已經足夠讓家人使用，他總算可以放下心。

▲高雄美式賣場門口以手推車當成拒馬，民眾搶買口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄美式賣場口罩是中衛公司生產（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄美式賣場門口以手推車當成拒馬，民眾搶買口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄美式賣場口罩一盒285塊             。（圖／記者吳奕靖攝）

但是旁邊也有民眾質疑，為什麼政府說口罩足夠使用，但為何還會出現排隊搶購的人潮？而美式大賣場這次所販售的口罩是「中衛」生產，一盒是200個，每盒售價是285塊，換算起來一個1.4245塊錢，比超商統一售價6塊，還省了快4塊。而據了解美式賣場販售的口罩，是臨時接獲通知有進貨，但是每家店所分配到的數量不清楚，只知道一早開門營業就有民眾搶購。

不過也有買不到的民眾暴怒，就在美式門口前面發飆，質疑為何是十點開門營業卻臨時提早販售，並沒有告知，導致來了之後卻撲了空，所以她很不爽的嗆：「繳會費是有什麼意義」。根據《ETtoday新聞雲》記者實地採訪，高雄這家美式賣場是在上午9點26分喊出完售，請大家不要排隊。

▲高雄美式賣場門口以手推車當成拒馬，民眾搶買口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄美式賣場門口以手推車當成拒馬，民眾搶買口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄美式賣場門口以手推車當成拒馬，民眾搶買口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄美式賣場門口以手推車當成拒馬，民眾搶買口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄美式賣場門口以手推車當成拒馬，民眾搶買口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄美式賣場已經喊出完售，但是沒有買到口罩的民眾還是不願意離去 。（圖／記者吳奕靖攝）

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