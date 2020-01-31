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口罩戴整天耳後超痛！達人「一張衛生紙」秒破解　眼鏡族更快解決

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▲▼口罩,脫口罩。（圖／記者謝承恩攝）

▲口罩戴久了耳朵後方會痛。（示意圖／本報資料照）

記者黃可昀／綜合報導

現在走在路上、公車、電影院等場所都會發現大眾戴著口罩，沒戴口罩的人占少數，大多數人都有落實防疫措施。有網友提到，雖然戴口罩是必要的保護行為，但是戴久了「耳後會痛」，因為長時間被棉繩勒住，難免會有不適之感，底下有留言透露妙招，戴之前多一個舉動就能破解。

原PO在PTT表示，現在出門幾乎都會戴著口罩，但一整天下來，口罩的棉繩持續對耳朵後方施予壓力，造成些微疼痛感，只能回到家脫下口罩後自己多按摩。

請繼續往下閱讀...

網友表示，之前就有人發現這項問題，所以市面上有賣較舒適的「彈性耳掛」口罩，「有Z摺的彈性耳掛，戴久不會痛」、「去買一種繩子是"Z摺"的繩子很寬，或者乾脆改用醫院那種綁帶式的」、「最近買到一牌耳掛線用海綿包著，久戴不痛。」

▲▼戴口罩耳朵後方痛。（圖／翻攝自PTT）

▲棉繩部分包一層衛生紙就不會痛了。（圖／翻攝自PTT）

不過，在目前口罩難求的狀況下，大家不一定要再多花錢買特殊口罩，利用隨手可得的「衛生紙」也可以替口罩加工，「可以用衛生紙包住繩子，面積大戴起來比較不痛」、「衛生紙+1」、「我爸醫檢師，他久戴會多塞海綿隔在掛帶跟耳朵中間。」

眼鏡族也分享，「我也會痛QQ我都把口罩拉到鏡架上，比較不會壓耳後壓太緊」、「我都掛到眼鏡的腳腳，比較不會痛。」此外，眼鏡族還常常會遇到戴口罩眼鏡起霧的問題，其實只要在戴上口罩前多一個步驟，把鐵絲部分向外反折3公分，接著再依正常流程戴上，就不會再發生一呼氣便眼前霧濛濛。

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