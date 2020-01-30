最冷時刻降臨！12縣市急凍6°C↓再冷2天　下波變天玉山、合歡山有機會降雪

▲全台低溫特報警戒，今晚到31日上午，12縣市爆冷探6度以下。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

最冷時刻降臨！氣象局表示，受寒流持續影響，今晚至明（31）日上午，除新竹、基隆及宜蘭以外，嘉義以北局部地區都有6度以下氣溫發生的機率，且將一路影響至2月1日。下一波明顯變天時間點則落在下周二（2/4 ），屆時受到東北季風影響，迎風面東半部、北部轉雨，氣象局也預報弱水氣跟溫度配合情況下，合歡山、玉山整天都有下雪機會。

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▲這波寒流預計影響至2/1，2/4將有新一波東北季風影響，屆時若水氣、溫度配合，合歡山、玉山有機會再降雪。（圖／翻攝「即時影像監視器」）

氣象預報員陳伊秀說，受到寒流加上輻射冷卻效應影響，預計今晚到明天清晨低溫會比今天清晨更冷，因此全台都發布低溫特報，其中低溫橙燈範圍比先前更廣，除了新北、基隆、宜蘭之外，嘉義以北都涵蓋在內。台東以外之區域低溫仍預計約8至10度，西半部尤其苗栗以北局部亦不排除再度出現6度甚至更低的氣溫。

低溫特報：今（30日）上午至明（31日）上午低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、新竹市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲寒流來襲，台東以外之區域低溫估約8至10度，但西半部尤其苗栗以北局部，不排除出現6度甚至更低的氣溫。（圖／記者屠惠剛攝）

這波寒流預計影響到2月1日，在此之前，明後天清晨都可能受到輻射冷卻影響，有更低溫出現機率，氣象局也預計將會一直持續發布低溫特報。2月2日及3日，溫度開始回升，各地以晴到多雲天氣為主，僅只有花東有雨；2月4日將再有新一波東北季風影響，屆時迎風面北部、東半部轉雨，若水氣、溫度配合，氣象局預報合歡山、玉山一整天都有機會下雪。