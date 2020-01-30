入冬最強冷氣團侵襲　網友推「最省錢」的保暖方法

▲寒流往台猛吹！最低6度°C「至少冷3天」19縣市低溫。（圖／中央氣象局）

記者范姜士航／綜合報導

受到近兩年首波寒流影響，30日各地紛紛創下今年入冬以來的最低溫，保暖配備紛紛出籠，就有網友詢問「在租屋處有什麼方法可以不要浪費電費，又可以保持溫暖」，下方網友提供各式意見，其中又以「電熱毯」最獲網友的青睞。

一名網友在PTT的WomenTalk版已「租屋處怕冷怎麼辦」為題表示，天氣太冷害她不想離開被窩，但一整天待在被窩又顯得太廢，想請問有沒有什麼方法可以有效的讓腳不冷，然後花費不要太高。

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另外網友提到她雖然有陶瓷電暖爐，但烤的範圍太小，腳還是冰的，租屋處又沒有冷暖空調，葉片式電暖器電費好像很驚人，而且暖房效果也差，煤油電暖器成本太高了，煤油也不便宜的樣子，想請大家提供意見。

▲網友提供各種省錢的保暖方法。（圖／翻攝自PTT）

網友對此紛紛提出自身的抗冷方法，「家裡附近有小北百貨嗎，他們春節都有開，買個熱水袋」、「電熱毯」、「買一個熱敷墊放在胸口或肚子就全身暖了」、「毛茸茸拖鞋，裡面放暖暖包如何」、「穿毛襪+1，穿厚一點就好了」、「你的需求應該電毯最接近」、「就電熱毯，在外租屋已經用快15年」、「電熱毯 怕冷人的福音」。

也有人提出最經濟實惠的方案是吹風機，「吹風機烤被無敵爽」，「吹風機，吹熱後馬上穿毛襪」、「穿襪子+吹風機吹腳底」。