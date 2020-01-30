快訊／還會比清晨更冷！全台「低溫特報」警戒　12縣市今晚爆冷探6°C↓

▲全台低溫特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受寒流影響，氣象局持續發布低溫特報，其中，嘉義以北除新竹、基隆、宜蘭之外，今晚至明上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率，要特別注意防範。

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▲全台低溫特報警戒，今晚到31日上午，12縣市爆冷探6度以下。（圖／中央氣象局）

低溫特報：今（30日）上午至明（31日）上午低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、新竹市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局表示，昨天晚間至今天清晨由於寒流持續影響加上環境水氣減少，除冷空氣影響以外，西半部局部地區有輻射冷卻效應發生，因此除了台東地區低溫約11至13度，其他區域最低溫普遍約8至10度。

苗栗以北近山區平地甚至已有6度以下低溫出現，觀測上來說板橋站以8.0度創下本次入冬以來氣象局人工站觀測最低溫紀錄。白天以後的高溫和昨天類似，預計北台灣及宜蘭地區整天高溫僅約12、13度，中南部及花東約17至20度，中南部仍須留意日夜溫差。

▲寒流來襲，台東以外之區域低溫估約8至10度，但西半部尤其苗栗以北局部，不排除出現6度甚至更低的氣溫。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

氣象預報員陳伊秀說，受到寒流加上輻射冷卻效應影響，預計今晚到明天清晨低溫會比今天清晨更冷，因此全台都發布低溫特報，其中低溫橙燈範圍比先前更廣，除了新北、基隆、宜蘭之外，嘉義以北都涵蓋在內。台東以外之區域低溫仍預計約8至10度，西半部尤其苗栗以北局部亦不排除再度出現6度甚至更低的氣溫。

這波寒流預計影響到2月1日，在此之前，明後天清晨都可能受到輻射冷卻影響，有更低溫出現機率，氣象局也預計將會一直持續發布低溫特報。