乾寒流！今晨2.9度「高雄以北6度↓」　全台低溫特報續發入夜再急凍

▲寒流加上輻射冷卻作用，全台變「凍番薯」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

寒流持續發威，再創今年入冬新低溫！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（31日）清晨全台最低溫出現在桃園大溪永福的2.9度，今晚到周六清晨是一樣的冷度。氣象專家吳德榮說，誰說台灣將沒有冬天？今晨寒流又將入冬以來的最低溫紀錄，再降低約2度左右；今白天至周六晨「乾寒流」勢力仍強，局部平地仍可降至6度以下。

氣象局今晨持續對20縣市發布低溫特報：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、新竹市、屏東縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼氣象局持續對20縣市發布「低溫特報」。（點圖可放大／氣象局）

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨受到寒流和輻射冷卻影響，全台只有台東沒有10度以下，其他包括高雄以北、西半部都6度以下。根據氣象局觀測，嘉義今晨5.9度、板橋6.3度、台中7度、台北7.1度；自動測站方面，除了桃園大溪永福，南投中寮也降到2.9度。

陳伊秀提醒，今晚和周六清晨依舊是一樣的冷度，「有機會很冷。」她提到，寒流周日逐漸減弱，高溫逐漸回升，但因天氣晴到多雲有輻射冷卻效應，低溫略回升、早晚仍偏冷；今到下周一僅花蓮、台東有零星降雨；下周二起3天水氣增多，北部、東半部有局部短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，誰說台灣將沒有冬天？今晨寒流又將入冬以來的最低溫紀錄，再降低約2度左右，主要原因是周四晚至今晨陸地上晴朗無雲，平地風力微弱，「輻射冷卻」作用強且持續時間長，故降溫幅度大，再加上原本冷空氣的勢力還很強加成的結果。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

吳德榮說，截至今晨5時17分，各區平地最低氣溫如下：桃竹約3度（大溪2.9度、關西4.6度）、新北約4度（樹林區3.8度）、中部約4度（南投中寮3.5度、雲林虎尾3.5度、嘉義東區4.1度）、南部約5度（台南新化區4.8度、高雄內門區5.2度）；宜蘭約7度（羅東6.6度）、台北市約5度（文山區5.0度）。

吳德榮提醒，最新歐洲中期預報中心（ECMWF)）模式模擬顯示，今白天至周六晨乾寒流勢力仍強，早晚「長波輻射」作用加成，氣溫極低，大部分地區平地仍將出現10度以下低溫，局部平地仍可降至6度以下；白天在陽光下舒適，「短波輻射」增溫，各地高溫約在18至22度，在陽光遮蔽處還是偏冷的。

吳德榮表示，周六白天起至下周一乾寒流逐日減弱，白天因有陽光曝曬，氣溫逐日回升；但入夜後輻射冷卻作用很強，清晨少部分地區平地的氣溫仍將降至10度以下。



吳德榮說，下周二、下周三鋒面抵達，北部、東半部雲量增多，有局部短暫雨；鋒後的冷空氣雖不若這波，但北台灣高溫下降、仍會帶來濕冷的天氣，中南部影響輕微、僅雲量略增。