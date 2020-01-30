「還一波降溫」今年最猛寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨　鄭明典：將創新低

▲今年最強寒流發威！嘉義以北下探6°C。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

「冷平流還很強！」中央氣象局副局長鄭明典表示，觀測30日入夜後冷平劉雲系還很明顯，冷空氣持續出海，氣溫偏低，將會有一波較顯著的降溫，加上輻射冷卻，入夜到清晨不少地方氣溫創新低。預報中心估計，全台普遍剩下8度，22 縣市持續發布低溫特報，尤其嘉義以北及花東縱谷局部地區將下探6度以下。

氣象局預報，入夜至31日（周五）清晨因寒流持續影響，加上輻射冷卻效應明顯，各地氣溫偏低，低溫僅8至10度，尤其嘉義以北及花東縱谷局部地區有機會下探至6度以下。白天起中部以北及宜花高溫回到16至18度，南部及台東20度。目前已經針對嘉義以北12縣市發布6度以下橙色低溫特報，其它8縣市也是10度以下黃燈示警。

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▲「還一波降溫」凍番薯發白，鄭明典：將創新低。



●30日晚至31日上午低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】

台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、新竹市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

鄭明典指出，入夜後還有一波較顯著的降溫，加上輻射冷卻效應，到清晨前不少地方氣溫還會創新低，「今晚真的比昨夜冷」，氣溫分布圖上藍色調的區塊越來越大。

氣象局指出，2月1日各地大多多雲到晴，僅花東偶有零星雨，夜間清晨因寒流及輻射冷卻影響，西半部及東北部氣溫仍只有8至10度，空曠或近山區的平地能更低一些，花東也只有11度左右。白天後，北部、宜花高溫17至19度，中南部及台東高溫20度。2、3日以後寒流才逐漸減弱，不過清晨夜裡輻射冷卻影響，氣溫仍低，白天普遍回溫至21度以上，中南部日夜溫差大。

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▼還要冷2天，今年最強寒流襲台。

